В республику он приехал каменщиком-бетонщиком, а нашел себя в журналистике. Возглавил крупное областное издание, стал почетным гражданином Костанайской области и почетным журналистом Казахстана. На днях Сергей Васильевич отпразднует 80-летний юбилей. О том, как пришел в профессию и какой ее видит в будущем, он рассказал в интервью «Казахстанской правде».

– Сергей Васильевич, традиционный вопрос: как судьба «свела» Вас с журналистикой?

– Как обычно люди приходят в профессию? Есть два пути: это или дело случая, или воздействие внешних факторов. У меня сработал так называемый политический раздражитель.

Я родился и вырос в живописном уголке Украины – в Житомирской области, в селе с красивейшей природой и богатым животным миром. В 1961 году, окончив семилетнюю школу, по совету товарища поехал на Донбасс поступать в строительное училище на столяра-краснодеревщика. Это была хорошая, серьезная профессия. Но не сложилось. Оказалось, что группу уже набрали.

Тогда поступил на каменщика. Это была не учеба, скажу я вам, а настоящая каторга. После красивой природы и вкус­ных домашних обедов что я увидел на Донбассе? Терриконы высотой с десятиэтажный дом, от которых исходил такой жуткий запах, что дышать невозможно было. А еда какая? Училищная баланда и котлеты, в которых 10 граммов мяса, все остальное – сухари… В общем, мне, сельскому парню, пришлось непросто.

Но вот, проучившись четыре месяца, я приехал на каникулы в родную деревню. В это время на экраны вышел двухчасовой документальный фильм «Визит Хрущева в США» о первой поездке в Штаты официальной делегации Советского Союза во главе с первым секретарем ЦК КПСС. Сельский клуб, рассчитанный на 400 мест, был забит до отказа. Мы с пацанами залезли под скамейку, и я, улегшись на бок, смотрел фильм, не отрывая взгляд, все два часа.

Зацепила эта картина. Пришел домой, вырвал из тетради три листа, изложил свои впечатления и отправил в районную газету. И через три дня мою заметку напечатали. Я был на седьмом небе от счастья. Редактор сказал мне: «Вы умеете наблюдать жизнь, но Вы – совершенно безграмотный. У Вас на украинском языке 20 ошибок, а на русском – еще больше. Надо учиться!»

– И что же, Вы последовали этому совету?

– Нет, тогда я не придал значения этим словам. Окончил строительное училище и поступил в техникум. Нужно было рас­ти. И в это время снова написал какой-то опус, уже даже не припомню, о чем он был. Его вновь напечатали в газете. И редактор мне сказал, чтобы я бросал техникум и поступал в университет. Но какой университет? У меня же семь классов образования…

Он настаивал, чтобы я продолжил обу­чение в школе и окончил 10 классов. Стал думать. Правда, ничего так и не придумал. И тут меня призвали в армию.

Во время службы в Самарканде снова начал писать статьи, их публиковали в газете. Один из моих больших материалов «Пишите письма матерям» – призыв к офицерам, чтобы не забывали своих родителей. И вот однажды меня вызвали в Ташкент. Там встретил седовласый подполковник и сказал: «Мы читаем Ваши заметки. Вам нужно учиться».

Тогда-то я и понял, что журналистика и есть мое призвание. Окончил вечернюю школу и поступил в КазГУ на журфак. Так и начался мой путь в профессии.

– Довольно извилист он получился… А как же Вы оказались в Костанае?

– Я призывался из Джетыгары, но из-за того, что в армии интересовался политикой (проводил так называемые политинформации и для рядовых, и для офицеров), умные люди посоветовали мне после демобилизации переехать в крупный город, чтобы можно было работать военкором.

Так и сделал: переехал в областной центр – Костанай. Жить было негде, и меня приютил брат моей будущей жены Петр, с которым мы служили в одной части: я был заместителем командира взвода, а он – командиром отделения.

У них была большая корейская семья, жили в маленькой квартире, но тем не менее выделили мне уголок, поставили стол для занятий. Так я и познакомился с Ольгой. И вот мы вместе уже 54 года. У нас две дочери-двойняшки, которые родились в тот год, когда я поступил в КазГУ. Поэтому учиться пришлось заочно.

– Но потом ведь была еще докторантура…

– Это тоже был непростой период в жизни. Сначала я написал докторскую диссертацию о жизни в СССР на примере Казахстана, Украины и России и повез ее в Москву. Там мне сказали, что материал очень хороший, но той страны, о которой я написал, уже нет.

Три года переживал, что мой труд пропал. А потом друг говорит: «Мы же с тобой первые в Костанайской области начали проводить социологические исследования, может, написать докторскую по социологии?» И у меня возникла мысль взять тему «Социальное настроение общества». В Москве ее утвердили, и меня зачислили в докторантуру.

Этот период пришелся на 1990-е годы, жизнь была тяжелой, но я все равно учился, три года ездил в Москву и в конце концов защитил докторскую диссертацию. Между прочим, мне тогда было уже 50 лет, и я возглавлял областную газету «Костанайские новости».

– Вы долго шли к профессии и сумели сделать головокружительную карьеру в журналистике. Как Вам это удалось? В чем секрет?

– В журналистике на маленьких статейках, заметках, ремесленных материалах карьеру не сделаешь. Важно быть талант­ливым, в крайнем случае способным. А еще надо много читать, много знать, много учиться… В совокупности эти факторы и помогают расти профессионально.

Если говорить о моем пути как руководителя издания, то это тоже очень интересная веха жизни. Хотя начиналось все довольно непросто. В 1987-м секретарь обкома партии привез меня в редакцию газеты, которая в то время называлась «Ленинский путь», и сказал, что рекомендует на должность заместителя редактора.

Я думал, все начнут аплодировать, но повисла гробовая тишина. То есть коллектив не одобрил. Тогда подумал: коль меня так холодно встретили, значит, нужно вести себя как-то по-другому. Полгода никого не вызывал, никого не учил – куда ехать, что писать и как писать. Просто читал материалы и по ним делал выводы о способностях каждого журналиста.

И вот прошло шесть месяцев, начались выборы первых руководителей в коллективах, в том числе и у нас. Было выставлено несколько кандидатур, началось голосование. Я набрал 60 процентов. Сильно удивился. С тех пор и руководил изданием на протяжении почти 30 лет. А в целом журналистике я отдал 42 года.

– За прошедшее время отрасль сильно изменилась. Как Вы считаете, что ждет журналистику в будущем, особенно печатные издания, которые сегодня испытывают серьезные трудности?

– Сложность заключается в том, что поя­вились другие источники, точнее один – Интернет. Чем больше информации и чем более она доступна, тем меньше люди интересуются печатным словом. А я считаю, эти два источника должны дополнять друг друга. Думаю, со временем люди к такому выводу придут.

На пороге какого-то выбора люди час­то думают, что нужно сделать или так, или этак. Но это неправильный подход. Надо сделать и так, и вот так. Например, и пиши красиво, и говори красиво, и пос­тупай красиво. Тогда будешь успешен в жизни. А если выбираешь что-то одно, это говорит об узости мышления.

Вспомните, как несколько десятков лет назад многие говорили: мол, театр умрет, поскольку его вытеснит кино. И действительно, все к этому шло… А что мы видим сегодня? Спектакли проходят при полных аншлагах. То есть люди поняли, что нужно не или – или, а и – и: чтобы был и театр, и кино, и сплетни на базаре… Однообразие, даже если оно высокопрофессиональное, уже никого не устраивает. Так что, думаю, газеты будут существовать еще долго.

– Как Вы считаете, журналист должен быть универсалом, то есть уметь писать обо всем или необходима специализация, когда журналист ведет какую-то конкретную тему?

– Я считаю, что универсальный журналист – вчерашний день. Сегодня жизнь настолько сложна, что «по верхам» далеко не прыгнешь. Возьмем, допустим, строи­тельную отрасль. Раньше что знали? Кирпич, бетон, раствор, подъемный кран, стена – вот и вся фразеология.

А сейчас строительные технологии настолько изменились, что, для того чтобы написать грамотно, а главное – полезно для читателя, надо стать самому строителем. Поэтому я – за специализацию, и за глубокую специализацию. Иначе профессионалы не будут читать твои материалы, им будет неинтересно.

– Какое напутствие Вы можете дать начинающим журналистам?

– Будущим коллегам дам такой совет: учите языки! Это здорово пригодится вам как в профессиональной деятельности, так и в жизни. Утверждаю это на собственном опыте. Я побывал в 37 странах, встречался с разными людьми на различных уровнях.

Были моменты, когда очень жалел, что не могу поддержать беседу, поскольку не знаю языка. Для журналиста это большая потеря, поскольку журналист – это человек-губка, который все впитывает и выдает миру пропущенную через себя информацию.