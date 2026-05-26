Цифровизация против барьеров

В конце нынешней недели в Астане с участием глав государств – членов ЕАЭС состоятся заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум, в ходе которых будут рассмотрены вопросы, связанные в первую очередь с возможностями развития интегра­ционных процессов.

Казахстан нацелен на системную и последовательную работу по достижению основополагающих целей и принципов ЕАЭС, направленных на обеспечение устойчивого экономического развития, всестороннюю модернизацию, усиление конкурентоспособности национальных экономик и повышение благосостояния граждан. При этом в соответствии с современными глобальными тенденциями наша страна делает упор на продвижение цифровизации.

– В соответствии с обращением Президента Касым-Жомарта Токаева к главам государств ЕАЭС от 31 декабря 2025 года приоритетными направления­ми председательства нашей страны в ЕАЭС выступают развитие искусственного интеллекта как нового инструмента экономической интеграции, а также цифро­визация промышленности и агропромышленного комплекса, – отмечает вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова.

О важности цифровизации и использования ИИ в современных условиях говорит и директор Цент­ра развития торговой и инвестиционной политики Института экономических исследований Сагындык Кошербаев.

По его словам, для Казахстана цифровизация в сфере торговли открывает дополнительные возможности для наращивания экспорта сельскохозяйственных товаров, металлургических изделий и продукции нефтехимии, а также для привлечения инвестиций в транспортную и производственную инфраструктуру.

Взять для примера транспортную сферу. По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, соглашение о введении электронного паспорта транспортных средств (ЭПТС) обеспечило свободное обращение автомобилей на территории ЕАЭС и определило порядок оформления их паспортов по единым формам.

В Казахстане система ЭПТС начала действовать с 27 октяб­ря 2025 года. Бумажные паспорта заменены на цифровые версии, оформляемые через национальную систему. Теперь каждый автомобиль, шасси или самоходная техника, подлежащие регистрации, имеют электронный паспорт. Оформление доступно как для физических и юридических лиц, так и для иностранных компаний.

Синхронизация единой базы данных ЭПТС позволяет таможенным органам стран союза мгновенно проверять технические характеристики, VIN-коды и юридическую чистоту техники без бумажной волокиты. Покупателю автомобиля из другой страны ЕАЭС больше не нужно ждать физической пересылки документов или проходить долгие сверки.

Постановка на государственный учет происходит в разы быстрее благодаря автоматическому обмену данными между ведомствами (например, АО «НИТ» в Казахстане и СЭП в России). Электронный формат исключает риск задержки грузов на границах из-за ошибок, опечаток или порчи бумажных бланков.

Системы ЭПТС работают параллельно с внедрением электронных транспортных накладных (e-CMR), что сокращает общее время проверки коммерческих грузов и снижает издержки бизнеса.

В электронный паспорт, который хранится на серверах оператора, записывают всю историю машины или мотоцик­ла с момента его изготовления или ввоза в ЕАЭС вплоть до утилизации. Электронный паспорт создает максимально полную историю «жизни» техники, включая информацию об ограничениях и обременениях, качестве и объемах технического обслуживания, участии в дорожно-транспорт­ных происшествиях.

Кроме того, внедрение паспортов снижает вероятность приобретения нелегальной и сомнительной техники.