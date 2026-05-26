Цифровизация против барьеров

Событие
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

В конце нынешней недели в Астане с участием глав государств – членов ЕАЭС состоятся заседание Высшего Евразийского экономического совета и Евразийский экономический форум, в ходе которых будут рассмотрены вопросы, связанные в первую очередь с возможностями развития интегра­ционных процессов.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстан нацелен на системную и последовательную работу по достижению основополагающих целей и принципов ЕАЭС, направленных на обеспечение устойчивого экономического развития, всестороннюю модернизацию, усиление конкурентоспособности национальных экономик и повышение благосостояния граждан. При этом в соответствии с современными глобальными тенденциями наша страна делает упор на продвижение цифровизации.

– В соответствии с обращением Президента Касым-Жомарта Токаева к главам государств ЕАЭС от 31 декабря 2025 года приоритетными направления­ми председательства нашей страны в ЕАЭС выступают развитие искусственного интеллекта как нового инструмента экономической интеграции, а также цифро­визация промышленности и агропромышленного комплекса, – отмечает вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова.

О важности цифровизации и использования ИИ в современных условиях говорит и директор Цент­ра развития торговой и инвестиционной политики Института экономических исследований Сагындык Кошербаев.

По его словам, для Казахстана цифровизация в сфере торговли открывает дополнительные возможности для наращивания экспорта сельскохозяйственных товаров, металлургических изделий и продукции нефтехимии, а также для привлечения инвестиций в транспортную и производственную инфраструктуру.

Взять для примера транспортную сферу. По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК, соглашение о введении электронного паспорта транспортных средств (ЭПТС) обеспечило свободное обращение автомобилей на территории ЕАЭС и определило порядок оформления их паспортов по единым формам.

В Казахстане система ЭПТС начала действовать с 27 октяб­ря 2025 года. Бумажные паспорта заменены на цифровые версии, оформляемые через национальную систему. Теперь каждый автомобиль, шасси или самоходная техника, подлежащие регистрации, имеют электронный паспорт. Оформление доступно как для физических и юридических лиц, так и для иностранных компаний.

Синхронизация единой базы данных ЭПТС позволяет таможенным органам стран союза мгновенно проверять технические характеристики, VIN-коды и юридическую чистоту техники без бумажной волокиты. Покупателю автомобиля из другой страны ЕАЭС больше не нужно ждать физической пересылки документов или проходить долгие сверки.

Постановка на государственный учет происходит в разы быстрее благодаря автоматическому обмену данными между ведомствами (например, АО «НИТ» в Казахстане и СЭП в России). Электронный формат исключает риск задержки грузов на границах из-за ошибок, опечаток или порчи бумажных бланков.

Системы ЭПТС работают параллельно с внедрением электронных транспортных накладных (e-CMR), что сокращает общее время проверки коммерческих грузов и снижает издержки бизнеса.

В электронный паспорт, который хранится на серверах оператора, записывают всю историю машины или мотоцик­ла с момента его изготовления или ввоза в ЕАЭС вплоть до утилизации. Электронный паспорт создает максимально полную историю «жизни» техники, включая информацию об ограничениях и обременениях, качестве и объемах технического обслуживания, участии в дорожно-транспорт­ных происшествиях.

Кроме того, внедрение паспортов снижает вероятность приобретения нелегальной и сомнительной техники.

#Астана #ЕАЭС #Евразийский экономический форум

Популярное

Все
«Елимай» заряжен на победу
Сними кино прямо из дома!
В погоне за счастьем
Сердце Прометея
«Ордабасы» дышит в спину «Кайрату»
Спектакль «Лютый» – мощная метафора на стыке драмы и вестерна
Готовы поспорить со знаменитыми курортами
Определена повестка
Диалог на фоне глобальных перемен
Серебряная драма в Тиране
Достойный путь генерала Уразова
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Казахи в древнем Египте? Да!
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Казахстан – Кения: Курс на конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество
Внимание боеготовности войск и технологическому переоснащению
Как выглядели Туркестан и Бухара в XVII веке
Стал символом свободы и единства
Гвардейские собаки с чемпионской родословной будут улучшать кинологический фонд МВД
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы
Безопасность пассажиров под контролем: МВД проинспектировало вагоны LRT
Налоги на зарплаты: главное – не упустить момент
Реконструкцию аэровокзала в Павлодаре завершат в августе
В столице осудили директора фирмы, оказывающей услуги по получению виз
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
В Португалии пожилым людям хотят запретить вождение автомобиля
Крупное месторождение нефти обнаружили в Египте
Культура как основа будущего: гуманитарная политика в логике Справедливого Казахстана
Новый вид змей обнаружили в Китае
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Город, соединявший континенты
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Где в мире больше всего рождается детей
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Пять лет на защите прав граждан
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
В Мьянме нашли редкий рубин весом 2,2 кг
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Новый предмет для нового поколения
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь

Читайте также

Состоялся телемост между Астаной и Москвой
Евразийская цифровая повестка
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
Спасатели устроили гендер-пати для коллеги в СКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]