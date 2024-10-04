Педагог с 40-летним стажем Светлана Федорова умеет хранить секреты своих учеников

– Я веду уроки биологии, уроки жизни, и знаю все секреты моих детей, – загадочно улыбаясь, говорит учитель школы-лицея им. Ш. Уалиханова города Абая Светлана Федорова. – В трудные 90-е годы прошлого века всякое бывало. Приходилось оставлять у себя дома своих учениц. Случалось даже забирать учеников из полиции. Сейчас, конечно, такого нет. Но во все времени дети остаются детьми. Они чувствуют, что учитель их любит и сопереживает им. Знаете, когда ребенок ко мне с открытой душой, и я к нему тянусь.

Светлана Владимировна вспоминает те времена, когда сама была школьницей. Тогда она, отличница, хотела стать детским врачом. О профессии учителя даже не думала.

– У меня в школе был замечательный учитель по физике – Виктор Николаевич Лисицын. Наверное, он обладал даром предвидения, – вспоминает наша герои­ня. – Как-то раз он сказал мне: «Света, никакой ты не врач! Ты станешь отличным учителем!» Я тогда подумала: «Нет, такого никогда не будет». Ошиблась. Так сложилась судьба, что я уже больше 40 лет с детьми. Но нисколько не жалею.

Окончив школу, отличница Светлана поступила в Ленинградский мединститут, но спустя два года вернулась на родину. Девушка хотела перевестись в Карагандинский мединститут, но не получилось – пошла работать в школу – в ту, где еще недавно училась сама. Ее первым директором стал тот самый педагог-провидец Виктор Лисицын. Через год Светлана Федорова устроилась в другую школу – под номером 14. Не так давно ей присвоили имя Шокана Уалиханова.

За это время в личной жизни Светланы Владимировны произошли большие перемены. Она создала семью и стала счастливой мамой, родив сына и дочь. В 33 года наша героиня лишилась мужа-шахтера, который трагически погиб. Второй раз замуж не вышла, оставшись верной любимому супругу. Хранит верность Светлана Федорова и своей школе. Ей она посвятила 40 лет своей жизни.

– Какой я учитель? Строгий и требовательный, – характеризует себя Светлана Владимировна. – Всегда говорю ученикам: «Меня любить не надо. Надо просто знать мой предмет». Сейчас в школе мы не даем тех знаний, которые лежат мертвым багажом. Мы учим детей адаптироваться в современном мире. Пусть какой-то параграф они не выучили, зато смогут найти выход из сложной жизненной ситуации. Бывает, на занятии дети задают мне вопросы, которые их тревожат. Я не могу их игнорировать. Даже в ущерб уроку стараюсь объяснить то, что им пригодится в жизни.

Особый подход у Светланы Федоровой к старшеклассникам. Во время изучения анатомии и генетики у них возникает уйма неловких вопросов, на которые учитель должен дать грамотные и корректные ответы. Иначе можно не только потерять авторитет среди учеников, но и нанести им психологическую травму.

– Как-то раз я дала задание, чтобы дети, узнав группы крови своих родителей, просчитали свою, – рассказывает учитель биологии. – И вот на следующий урок приходит отличник и делится со мной: я все просчитал и выяснил, что я приемный сын. Услышав это, я испугалась и решила пойти на хитрость. Посмотрела в его тет­радь и сказала, что он допустил ошибку. «Значит, я маме и папе родной!» – обрадовался подросток и пошел домой.

Светлана Владимировна гордится своими учениками. В прошлом году двое из них показали прекрасные результаты на областной олимпиаде по биологии. А до этого ее воспитанница заняла призовое место на Президентской олимпиаде. Надо отметить, что педагог требовательна не только к детям, но и к себе. Она постоянно повышает свою квалификацию.

В 2015 году Светлана Федорова стала победителем республиканского конкурса «Учитель-новатор». Ее признали лучшим педагогом, использующим на своих уроках онлайн-ресурсы BilimLand.kz, Twig-Bilim.kz и iTest.kz, и в качестве приза вручили планшет.

– Когда мои выпускники узнали об этом, они пришли ко мне в школу и порадовались за меня. Это было так приятно! – расплывается в улыбке педагог. – За свою жизнь я выпустила пять классов. Сильно переживала, потому что вместе с ними уходила частичка меня. Оказалось, зря. Дети меня помнят: поздравляют в День учителя, 8 Марта и в день рождения. В эти моменты понимаю, что к учителю возвращается то душевное тепло, которое он когда-то отдал своим детям.