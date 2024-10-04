Педагог с 40-летним стажем Светлана Федорова умеет хранить секреты своих учеников
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Светлана Федорова – тот самый учитель, к которому дети тянутся душой. Они то и дело крутятся возле педагога – и на занятиях, и на переменах. Одни интересуются темой урока, другие задают «неудобные вопросы», третьи делятся своими маленькими секретами. Потому что знают: Светлана Владимировна умеет их хранить. У нее в этом деле большой опыт – почти 42 года. Дети чувствуют, что учитель их любит, и отвечают ей взаимностью.