Пенсионеры погибли при пожаре в Актюбинской области

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Трагедия произошла ночью в субботу в селе Достык Мартукского района в частном жилом доме.

«В процессе тушения на месте происшествия обнаружены тела двух погибших людей 1955 и 1958 годов рождения. Силами спасателей ДЧС пожар ликвидирован на площади 90 км. м, причина устанавливается», - сообщили в МЧС.

МЧС призывает граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности в быту.