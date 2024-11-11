Переехавшие за границу казахстанцы перестанут получать лекарства по ОСМС

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Минздрав усовершенствовал информационную систему, чтобы исключить возможность оформления лекарств по ОСМС на граждан, которые уехали на постоянное жительство за границу. Соответствующая работа проведена по предписанию Высшей аудиторской палаты, сообщает Kazpravda.kz

Как уточняется, подобные случаи были выявлены летом текущего года в ходе государственного аудита эффективности ФСМС и его региональных филиалов. В этой связи ВАП поручила Минздраву безотлагательно принять меры.

«На сегодня информсистема «Регистр прикрепленного населения» напрямую получает сведения из государственной базы данных «Физические лица» для открепления граждан от медучреждений по причине выезда на ПМЖ за границу. В результате мер, предпринятых Минздравом, с 24 октября текущего года выписка и обеспечение рецептов для пациентов с данным статусом прекращены», – проинформировали в ведомстве.

Таким образом, один из пунктов предписания Высшей аудиторской палаты исполнен. Реализация остальных поручений остается на контроле, добавили в Минздраве.