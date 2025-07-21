Фото: Kazpravda.kz / Юрий Беккер

Детский омбудсмен Динара Закиева в соцсетях высказалась по поводу переезда детей из детского дома «Баганашыл», расположенного в Алматы, в город Конаев, сообщает Kazpravda.kz

Она напомнила, что по поручению Президента дети, постоянно проживающие в детском доме, остаются в Алматы, само учреждение будет передано из области в город. По ее данным, сегодня переезжали дети не из детского дома, а из ЦАНа.

«В ЦАНе проживают дети, которые временно размещаются здесь в связи с трудной жизненной ситуацией. Весной было решено, что дети, проживающие в ЦАНе, и само учреждение – переедут (...) Однако акимат Алматинской области в ходе переезда не обеспечил безопасность детей, проживающих в ЦАНе, в результате сегодня произошло недопустимое. Девочка – выпускница детского дома упала в обморок, у мальчика рана на ноге. По всем фактам Администрация Президента проведет проверку, сформирована специальная группа», – написала она в Instagram.

По словам Динары Закиевой, региональный уполномоченный находится рядом с детьми. Она тоже выехала на место события.

Напомним, ранее в соцсетях появились видео, где видно, что переезд проходит со скандалом, участниками конфликта стали дети и полицейские.

Ознакомившись с ситуацией вокруг детдома, Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение акиму Алматы провести ремонт детского дома для продолжения учебного процесса его воспитанников в южной столице, а также взять данный объект на баланс города.



По поручению Главы государства переезд детей был отменен.