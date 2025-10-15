15 октября 2025 года в Астане начал работу Astana Think Tank Forum 2025 на тему «От поляризации к партнёрству: восстановление доверия к международной системе», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КИСИ

Фото: КИСИ

Организатором мероприятия, проводимого под эгидой Международного форума Астана (AIF), выступает Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК. В Форуме аналитических центров принимают участие около 40 зарубежных экспертов из 20 стран, руководители ведущих «мозговых центров» мира, исследователи, эксперты.

Первый Astana Think Tank Forum прошел в 2024 году и был посвящен роли средних держав в меняющемся глобальном порядке. За прошедшее время Astana Think Tank Forum зарекомендовал себя как авторитетная глобальная экспертная площадка для обсуждения актуальных вопросов международной повестки.

С приветственным словом к участникам форума обратился советник Президента Магзум Мирзагалиев, который отметил, что повестка форума отражает всю сложность современной системы международных отношений – от реформы глобального управления и завершения эпохи однополярности до ядерных вызовов, развития искусственного интеллекта, а также взаимосвязи климата, водных ресурсов и демографии.

«Казахстан убеждён: доверие – это краеугольный камень мира, а диалог – самый надёжный путь через неопределённость. Руководствуясь видением Главы государства Касым-Жомарта Токаева, наша страна неизменно отстаивает ценности мира, доверия и ответственной дипломатии», – подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

Открывая работу форума, директор КИСИ при Президенте РК Жандос Шаймарданов отметил, что Astana Think Tank Forum является площадкой, основанной на доверии, открытой дискуссии и стремлении к практическим решениям.

«Наша цель – выйти за рамки деклараций, найти практические решения и сформировать общее видение будущего. В этом контексте аналитические центры играют ключевую роль. Они служат мостом между знаниями и принятием решений, между анализом и действием. В эпоху неопределённости и фрагментации международной системы работа исследовательских институтов приобретает особое значение. Они помогают обществам смотреть за пределы текущего момента – понимать тенденции, находить решения и восстанавливать доверие в диалоге», – выразил уверенность директор КИСИ.

Первая сессия в рамках Astana Think Tank Forum 2025 была посвящена теме «Многосторонность на перепутье: реформирование глобального управления в разделенном мире». Модератором сессии выступила постоянный координатор ООН в Казахстане Саранго Раднарагча. Участники дискуссии обсудили текущее состояние международных институтов и уделили особое внимание поиску новых форматов взаимодействия в условиях растущей поляризации и фрагментации международного сообщества.

В ходе дискуссии неоднократно прозвучала мысль о том, что центральным элементом преобразований является переосмысление роли и структуры ООН и других многосторонних институтов, призванных обеспечивать безопасность, устойчивость, справедливость и эффективность международного порядка в XXI веке.

В этом контексте первый заместитель министра иностранных дел Ержан Ашикбаев в своем выступлении подчеркнул растущую роль средних держав.

«Сегодня особое значение приобретает формирование «конструктивного консенсуса» и укрепление многосторонности, поскольку ответственность за поддержание стабильного и справедливого мирового порядка ложится на более широкий круг государств. По словам Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, срединные государства (middle powers) всё активнее выступают в роли ключевых акторов, обеспечивающих стабильность, мир и развитие в своих регионах и за их пределами. Они могут служить посредниками, предлагая площадки для диалога там, где сталкиваются интересы глобальных игроков», –высказал мнение Ержан Ашикбаев.

Заместитель министра иностранных дел, президент Института политических и международных исследований МИД Исламской Республики Иран Саид Хатибзаде, в свою очередь, подчеркнул, что прочный мир возможен только при неукоснительном соблюдении принципов Устава ООН, которые служат основой международного права и широкого консенсуса между государствами.

Другой участник сессии – старший научный сотрудник Центра международного права и управления Школы Флетчера (Университет Тафтса) и приглашенный научный сотрудник Колледжа Келлогга Оксфордского университета Джошуа Линкольн –обратил внимание на то, что действующая система многосторонних институтов и его основополагающий документ – Устав ООН – создавались в принципиально другом историческом контексте, когда отсутствовали факторы интернета, искусственного интеллекта, гендерной и климатической повестки.

«С учетом этого комплекса новых исторических вызовов и более усложненной реальности роль средних держав будет только возрастать. Во многом благодаря тому, что средние державы расширяют свою агентность за счет конструктивного взаимодействия и арбитража между великими и малыми державами», – подчеркнул Джошуа Линкольн.

Руководитель Научного совета Института социального развития Европы и Азии Исследовательского центра развития Госсовета КНР Ли Юнцюань высказал мнение, что наблюдаемый сегодня переход от однополярного мира к многополярному является болезненным процессом, полным неопределенности и конфронтации.

«Тем не менее сотрудничество должно стать наиболее значимой характеристикой многополярного мира. Оно требует соблюдения основных принципов международного права, прежде всего Устава ООН, и чтобы крупные державы брали на себя ответственность за поддержание мира. И у нас уже есть хорошие примеры в лице ШОС и механизм Центральная Азия + Китай», – высказал мнение Ли Юнцюань.

Основатель и управляющий директор Borderless Consulting Group Чарльз Маклин в своем выступлении акцентировал, что именно средние державы способны предложить конструктивную повестку и эффективную реформу системы международных многосторонних институтов:

«Несмотря на то, что мы сфокусированы на великих державах и так или иначе возвращаемся к разным виткам конфронтации между ними, именно средние державы все более способны продвигать свою повестку, быть агентными и выступать балансирами международной системы. Рост Казахстана как средней державы, выступление Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на юбилейной Генассамблее ООН – все показывает, что группа средних держав имеет очень ясное видение того, как практико-ориентированно реформировать систему многосторонних институтов с учетом больших изменений, происходящих сегодня в мире», – подытожил дискуссию Чарльз Маклин.

Astana Think Tank Forum 2025 продолжил работу 15-16 октября. В этот период в рамках девяти сессий будут обсуждаться такие ключевые темы международной повестки, как перспективы многостороннего сотрудничества в условиях соперничества ведущих держав, трансформация архитектуры безопасности и будущее ядерного разоружения и нераспространения, влияние фактора Афганистана на Центрально-Азиатский регион.

Также на повестку форума вынесены вопросы инвестиций в эпоху фрагментации глобальных рынков, развитие торгово-транспортных коридоров в Евразии, искусственный интеллект и связанные с ним этические дилеммы, влияние климатических изменений и водных проблем на демографические процессы и миграцию.

Astana Think Tank Forum призван содействовать открытому и конструктивному диалогу между исследователями, экспертами, представителями международных организаций, правительств и деловых кругов. В его задачи входят выработка рекомендаций по развитию инклюзивных и долгосрочных форматов взаимодействия, способствующих росту стабильности и доверия в мире, и укрепление позиций Казахстана как ответственной и активной средней державы, вносящей вклад в развитие партнерства в международных отношениях.