Перекрестную трансплантацию почек впервые провели в Казахстане

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По информации Минздрава, впервые в Казахстане на базе ННЦХ им. А.Н.Сызганова под руководством председателя правления, профессора Болатбека Баймаханова выполнена перекрестная трансплантация почек у взрослых пациентов.

Перекрестная трансплантация – пересадка органа минимум от двух несовместимых между собой пар, перекрестным путем. Данная операция выполняется по принципу обмена. Если родственный донор не подходит реципиенту по медицинским показателям, подбирается другой донор с такой же проблемой.

«В условиях дефицита донорских органов во всем мире и, в частности, в нашей стране, альтернативами являются альтруистичное донорство, АВО-несовместимая, перекрестная трансплантация почки. Теперь и в нашей республике внедрены в практику подобные операции. Перекрестная трансплантация была выполнена между двумя парами - муж -жена и мама с дочкой, которые не были совместимы между собой по группе крови», – говорится в официальном сообщении.

В ведомстве добавили, что эти пациенты долгие годы находились на программном гемодиализе. К сожалению, больные не могут длительно находиться на гемодиализе, так как со временем их состояние прогрессивно ухудшается, ведь гемодиализ не считается альтернативой донорскому органу.

В данном случае самым целесообразным было решение провести перекрестную трансплантацию почки между этими парами. После тщательного обследования, оценки совместимости и оформления всех согласий между пациентами, в течение двух дней последовательно успешно выполнены две трансплантации почки, обе почки прижились благополучно.

Показатели здоровья у обеих пациенток стремительно улучшаются и они готовятся к выписке.