Перемены во благо

Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Айдар Нуралиев.

– Во-первых, в данное время усилен состав региональных комиссий. Теперь заместителем председателя комиссии является представитель управления здравоохранения, не ниже уровня заместителя. Более того, включены представители комитетов санитарно-эпидемио­логического, медицинского и фармацевтического контроля. Во-вторых, уже введены ограничения для участия в закупе услуг для субъектов первичной медико-санитарной помощи с численностью менее полутора тысяч человек и для субъектов ПМСП с опытом больше одного года – не менее трех тысяч человек, – проинформировал зам­председателя правления ФСМС.

Между тем уже с начала этого года в фонде заключили договоры с 1 921 медицинской организацией.

– По итогам закупа на 2024 год на основании протоколов рес­публиканской и региональных комиссий об итогах размещения объемов услуг ГОБМП и ОСМС количество поставщиков составило 685 медицинских организаций с государственной формой собственности, или 35,7% от общего количества. И 1 214 поставщиков с частной формой собственнос­ти – это 64,3% от общего количества поставщиков, а также 22 поставщика квазигосударственного сектора, – отметил Айдар Нуралиев. – По сравнению с 2023 годом общее число поставщиков уменьшилось на 56 единиц. В целом на 2024 год сумма распределения составила почти 2,4 триллиона тенге. При этом общий бюджет на закуп медуслуг для населения в этом году составляет 2,6 триллиона тенге. Это без учета амбулаторного лекарственного обеспечения.

По его словам, по итогам кампании отклонены заявки от 21 медицинской организации с численностью прикрепленного населения менее 1,5 тыс. человек и 24 действующих медицинских организаций (с численностью прикрепленного населения менее 3 тыс. человек).

Заместитель председателя правления ФСМС также отметил, что в период приема заявок на оказание медицинских услуг было подано 209 предложений от новых поставщиков. Однако в ходе проведения процедур закупа региональными комиссиями из заявленных 209 поставщиков были посещены 117 субъектов здравоохранения и по 39 заявкам приняты отрицательные заключения комиссий.

Кроме прочего, Айдар Нуралиев рассказал о результатах работы специальной рабочей группы Министерства здравоохранения РК, созданной по проблеме кредиторских задолженностей медорганизаций. Среди основных причин возникновения таких задолженностей названы: неэффективные управленческие решения руководителей медорганизаций; неприоритетные расходы в виде средств, потраченных на изготовление стендов и необоснованный ремонт. По всем вышеупомянутым фактам в ближайшее время будут направлены письма местным исполнительным органам.

– В целом для снижения уровня кредиторской задолженности был принят ряд мер: дополнительное финансирование за счет активов ОСМС в сумме 58,9 миллиарда тенге, ГОБМП в рамках корректировки республиканского бюджета – на сумму 57,4 миллиарда тенге, а также допфинансирование из местного бюджета. В результате этого просроченная кредиторская задолженность в течение года была снижена с 22,7 миллиарда тенге до 8,8 миллиарда тенге, а заработная плата за декабрь во всех государственных медицинских организациях была полностью выплачена до конца 2023 года, – заключил Айдар Нуралиев.