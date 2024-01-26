Перемены во благо

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Асель Шаяхмет

Для улучшения качества медицинской помощи в Фонде социального медицинского страхования изменили правила закупа медицинских услуг.

фото из архива "КП"

Об этом на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Айдар Нуралиев.

– Во-первых, в данное время усилен состав региональных комиссий. Теперь заместителем председателя комиссии является представитель управления здравоохранения, не ниже уровня заместителя. Более того, включены представители комитетов санитарно-эпидемио­логического, медицинского и фармацевтического контроля. Во-вторых, уже введены ограничения для участия в закупе услуг для субъектов первичной медико-санитарной помощи с численностью менее полутора тысяч человек и для субъектов ПМСП с опытом больше одного года – не менее трех тысяч человек, – проинформировал зам­председателя правления ФСМС.

Между тем уже с начала этого года в фонде заключили договоры с 1 921 медицинской организацией.

– По итогам закупа на 2024 год на основании протоколов рес­публиканской и региональных комиссий об итогах размещения объемов услуг ГОБМП и ОСМС количество поставщиков составило 685 медицинских организаций с государственной формой собственности, или 35,7% от общего количества. И 1 214 поставщиков с частной формой собственнос­ти – это 64,3% от общего количества поставщиков, а также 22 поставщика квазигосударственного сектора, – отметил Айдар Нуралиев. – По сравнению с 2023 годом общее число поставщиков уменьшилось на 56 единиц. В целом на 2024 год сумма распределения составила почти 2,4 триллиона тенге. При этом общий бюджет на закуп медуслуг для населения в этом году составляет 2,6 триллиона тенге. Это без учета амбулаторного лекарственного обеспечения.

По его словам, по итогам кампании отклонены заявки от 21 медицинской организации с численностью прикрепленного населения менее 1,5 тыс. человек и 24 действующих медицинских организаций (с численностью прикрепленного населения менее 3 тыс. человек).

Заместитель председателя правления ФСМС также отметил, что в период приема заявок на оказание медицинских услуг было подано 209 предложений от новых поставщиков. Однако в ходе проведения процедур закупа региональными комиссиями из заявленных 209 поставщиков были посещены 117 субъектов здравоохранения и по 39 заявкам приняты отрицательные заключения комиссий.

Кроме прочего, Айдар Нуралиев рассказал о результатах работы специальной рабочей группы Министерства здравоохранения РК, созданной по проблеме кредиторских задолженностей медорганизаций. Среди основных причин возникновения таких задолженностей названы: неэффективные управленческие решения руководителей медорганизаций; неприоритетные расходы в виде средств, потраченных на изготовление стендов и необоснованный ремонт. По всем вышеупомянутым фактам в ближайшее время будут направлены письма местным исполнительным органам.

– В целом для снижения уровня кредиторской задолженности был принят ряд мер: дополнительное финансирование за счет активов ОСМС в сумме 58,9 миллиарда тенге, ГОБМП в рамках корректировки республиканского бюджета – на сумму 57,4 миллиарда тенге, а также допфинансирование из местного бюджета. В результате этого просроченная кредиторская задолженность в течение года была снижена с 22,7 миллиарда тенге до 8,8 миллиарда тенге, а заработная плата за декабрь во всех государственных медицинских организациях была полностью выплачена до конца 2023 года, – заключил Айдар Нуралиев.

#медицина #страхование #медицинские услуги #качество

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