"Переплюнули по уловкам детей" – учителя попались со шпаргалками на оценке знаний

Национальный центр тестирования выявил нарушения у педагогов во время оценки знаний. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал директор НЦТ Руслан Емелбаев, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: instagram.com/ruslan_yemelbayev

10 июля в Казахстане стартовала Оценка знаний педагогов.

Однако, написал Емелбаев, «кажется, что некоторые учителя пришли, надеясь не на свои знания, а на уловки». К примеру, в одном регионе за день нарушения выявили у 34 педагогов, так они лишились права сдать тестирование на 5 лет.

Для наглядности глава Наццентра тестирования прикрепил видео и фото учителей со шпаргалками, сопроводив комментарием, что «это не вырезки какого-нибудь экшн-фильма. Всё происходило в реальной жизни...»

«Мы думали, нас после ЕНТ никто и ничто не удивит. Но уловки некоторых учителей переплюнули уловки детей.

Уважаемые педагоги, ваша профессия требует от вас большой ответственности. Потому что будущее всего народа в ваших руках. А такие действия пятнают звание «учителя», – пристыдил Емелбаев.

По нарушениям будут приняты меры и переданы в компетентные органы, заключил он.