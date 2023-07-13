"Переплюнули по уловкам детей" – учителя попались со шпаргалками на оценке знаний

Национальный центр тестирования выявил нарушения у педагогов во время оценки знаний. Об этом в своем аккаунте в Instagram рассказал директор НЦТ Руслан Емелбаев, сообщает Kazpravda.kz.
10 июля в Казахстане стартовала Оценка знаний педагогов.
Однако, написал Емелбаев, «кажется, что некоторые учителя пришли, надеясь не на свои знания, а на уловки». К примеру, в одном регионе за день нарушения выявили у 34 педагогов, так они лишились права сдать тестирование на 5 лет.
Для наглядности глава Наццентра тестирования прикрепил видео и фото учителей со шпаргалками, сопроводив комментарием, что «это не вырезки какого-нибудь экшн-фильма. Всё происходило в реальной жизни...»
«Мы думали, нас после ЕНТ никто и ничто не удивит. Но уловки некоторых учителей переплюнули уловки детей.
Уважаемые педагоги, ваша профессия требует от вас большой ответственности. Потому что будущее всего народа в ваших руках. А такие действия пятнают звание «учителя», – пристыдил Емелбаев.
По нарушениям будут приняты меры и переданы в компетентные органы, заключил он.