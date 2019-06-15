Перепутала тормоз и газ: девушка-водитель сбила регулировщика в Алматы

Фото программы "Территория происшествий" на телеканале СТВ
В Алматы на пересечении улиц Толе би и Утеген батыра девушка за рулем автомашины Hyundai на полном ходу сбила регулировщика. Об этом сообщили в программе "Территория происшествий" на телеканале СТВ
, передает Kazpravda.kz
.
Со слов очевидцев, автомашина Hyundai двигалась в северном направлении по Утеген батыра. На перекрестке регулировщик приостановил движение, чтобы пропустить других участников движения.
"Девушка за рулем Hyundai перепутала газ с тормозом, нажала газ и на полном ходу сбила регулировщика", - рассказали очевидцы.
Мужчину с различными травмами доставили в ближайшую больницу.
Далее выяснением все обстоятельств занимается полиция города.