Перевод часов не влияет на здоровье

Наш организм обладает удивительной способностью приспосабливаться к изменениям внешней среды. Циркадные ритмы, которые регулируют сон, бодрствование и другие физиологические процессы, при изменении часовых поясов могут незначительно колебаться. Однако перевод на один час не несет серьезных последствий, способных существенно нарушить работу организма человека.

Согласно исследованиям, адаптация к новому времени длится всего несколько часов. Организм легко приспосабли­вается к новому распорядку благодаря внутренним регуляторным механизмам. Зачастую дискомфорт, связанный со сменой времени, объясняется не физическими изменениями, а психологическим восприя­тием. То есть все зависит от мироощущения каждого человека.

Если вам тяжело перейти на новое время, могу дать следующие советы. В первую очередь наладьте свой сон, возьмите за привычку рано ложиться спать. Сейчас люди обычно поздно ложатся или вовсе не спят по ночам. Трудно говорить о здоровье, когда нарушен сон. Именно поэтому спать следует с 22.00. Это наше биологическое время!

Во-вторых, перед сном нужно исключить прием пищи, не пейте много воды и не подвергайте себя большим физическим нагрузкам. Знайте, что сон в правильное время и в темной комнате – это инвестиция в здоровье. А смена времени на один час – это небольшое изменение в нашем распорядке дня, с которым организм справится без проблем.

Многие заблуждения основаны не на медицинских доводах, а на мифах и психологических манипуляциях. Природа наделила нас гибкостью, позволяющей легко адаптироваться не только к смене часового пояса, но и другим более значительным изменениям. Так что не стоит волноваться, надо просто довериться своему телу.