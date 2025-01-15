Перевод часов не влияет на здоровье
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Жанна Нурберген, ведущий научный сотрудник НИИ профилактической медицины им. академика Е. Даленова Медицинского университета Астана
В последнее время в обществе возникают споры по поводу влияния на здоровье человека смены часового пояса. Некоторые считают, что малейшее изменение времени может вызвать дискомфорт, снижение продуктивности, нарушение сна. Однако прежние исследования свидетельствуют, что перевод времени на один час не оказывает существенного влияния на человека.