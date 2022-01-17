"Перезагрузить" сельское хозяйство планируют на юге Казахстана

Густонаселенный аграрный юг нуждается в рабочих местах, создание которых станет основой развития сельского хозяйства, переработки, решения социальных проблем, повышения доходов и, как результат, качества жизни населения.После выступления Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса Парламента в регионе приступили к разработке нового проекта по поддержке малого и среднего бизнеса, корректировке программы «Ауыл – Ел бесігі», предполагающей развитие сельских населенных пунктов. Нужна перезагрузка социально-экономического курса и радикальные меры, направленные на снижение уровня недовольства населения.– Перемены нужны прежде всего в области сельского хозяйства, – убежден политолог, проректор по социальной и воспитательной работе ЮКУ им. М. Ауезова Сакен Мажинбеков. – Необходимо внед­рить торгово-экономическую политику, ориентированную на экспорт сельского и животноводческого хозяйства. Реформы в области аграрных отношений должны кардинально изменить суть и характер земельных отношений в стране, способствуя повышению продуктивности и доходности сельского хозяйства.За предстоящие четыре года в Туркестанской области планируется создать 26 тысяч рабочих мест. Они здесь очень нужны. Средний уровень безработицы в области не выше, чем в других регионах страны. Однако, в абсолютных цифрах 5% безработных для юга с его более чем двухмиллионным населением, выливается в очень высокий показатель. А это значит, что порядка ста тысяч человек, большинство которых проживает в сельской местности, нуждаются в действенных и эффективных мерах поддержки со стороны государства.Вопрос безработицы не обошел вниманием и Глава государства Касым-Жомарт Токаев, отметив, что регионы нашей страны развиваются неравномерно, а диспропорции создают предпосылки для социального дискомфорта и роста миграционных настроений. «Там высока рождаемость, а экономика не поспевает с созданием рабочих мест», – отметил Президент, определив системную индустриализацию, содействие малому и среднему бизнесу, развитие сектора услуг в этих областях даже не региональным, а нацио­нальным приоритетом.Социолог Амирбек Айдарбек считает, что в Южном Казахстане не хватает крупных предприятий, которые создают основную долю рабочих мест. А это, в свою очередь, сказывается на выборе будущей профессии выпускниками школ. Обычно молодые люди предпочитают гуманитарные специальности, тогда как есть острая нехватка специалистов с техническим образованием. И, судя по грандиозным планам местной исполнительной власти, потребность в таких кадрах будет только расти.169 инвестиционных проектов на сумму в 2,4 трлн тенге одобрены к реализации, сформирован перечень топ-10 инвестпроектов области. На еженедельном совещании под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева обсуждены вопросы индустриализации и привлечения инвестиций.– Сейчас нами ведется работа в рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева о повышении эффективности и рабочей нагрузки специальных экономических зон и инициативы о создании в Туркестане специальной экономической зоны, объединяющей тюркоязычные страны, – отметил Умирзак Шукеев. – Под экономическую зону «TURAN» выделено 4 тыс. га территории. Общая стоимость инвестиционного портфеля из 67 проектов оценивается в 530 млрд тенге. В прошлом году в основной капитал области поступило более 500 млрд тенге, из которых объем внешних инвестиций составил 80,8 млрд тенге. Развитие экономичес­кой зоны «TURAN» позволит существенно увеличить этот показатель.Два десятка турецких компаний намерены строить свой бизнес в Туркестане. Некоторые инвесторы уже приступили к строительно-монтажным работам по своим проектам. К примеру, разворачивается строительство завода «Teksan Madencilik» по производству цинкового концентрата и завода по производству мебели «YSL Group» с созданием порядка 140 рабочих мест, общей стоимостью 7 млн долларов США.И все же основная доля рабочих мест будет создана в сельском хозяйстве. На развитие аграрного сектора в Туркестанской области в ближайшие 3 года предполагается выделить 832,3 млрд тенге. На эти средства запланировано реализовать 104 инвестпроекта и создать 17 тыс. рабочих мест. Это вполне оправдано, ведь агропромышленный комплекс, формирующий 20% валового регионального продукта, является драйвером социально-экономического развития региона.Приоритетными определены три направления, первое из которых предполагает внедрение передовых технологий. Руководитель областного управления сельского хозяйства Нурлан Бадыраков говорит, что для этого необходимо провести объединение агроформирований в кооперативы. Малоземельным крестьянам не под силу идти по пути интенсификации аграрной отрасли.Одним из успешных примеров, способных убедить земледельцев в необходимости объединяться, может служить проект по созданию продовольственного пояса вокруг Туркестана с внед­рением высокопроизводительной технологии дождевального орошения на площади 11 тыс. га. Для вододефицитного региона с его засушливым климатом и постоянной нехваткой поливной воды – это лучший способ решения проблемы.За счет объединения 163 мелких хозяйств уже созданы 2 кооператива, во владении которых 2 тыс. га пашни, на которых установлено 47 дождевальных установок. Опыт показал, что применение такой технологии, помимо снижения расхода поливной воды, увеличивает урожайность в 2–3 раза в зависимости от возделываемой культуры.В прошлом году в ТОО «Түркістан Агро ХХІ» посеяли люцерну, кукурузу и озимую пшеницу на площади 1 113 га, а собрав урожай, тут же на всей площади высеяли кукурузу на силос. И урожай собрали отменный, и стенаний по поводу нехватки воды не было.Неудивительно, что по тому же пути пошел СХПК «Turkistan Fruit», решив заняться возделыванием кормовых культур с применением технологии дож­девального орошения на 922 га. Это один из пяти прорывных инвестиционных проектов, которые реализуются для формирования продовольственного пояса вокруг областного центра. А еще закладываются сады, строятся теплицы и развивается современная молочно-товарная ферма на 1 200 голов.– В основе третьего направления, на которое мы делаем ставку, лежит выполнение поручения Главы государства об использовании потенциала личных подсобных хозяйств, – рассказывает Нурбек Бадыраков. – Мы намерены развивать практику производства сельскохозяйственной продукции на приусадебных участках на основе новых водосберегающих технологий. Реализация проекта позволит улучшить социальные условия – обеспечить работой малообес­печенные семьи. Первый опыт показал, что возделывание 10 соток приусадебного участка с использованием технологии капельного орошения позволило каждой семье получить дополнительный доход в размере более одного миллиона тенге. Нужно просто трудиться.Покрыть первоначальные затраты можно, став участником программы «Еңбек», предполагающей выделение государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей. Все это хорошо, но мало. Необходимо тиражировать проекты на каждый район и даже сельский округ, акцентировать внимание на улучшении жизни сельских жителей.В этом направлении главная проблема – риск социального расслоения и обнищания населения. Для улучшения ситуации в первую очередь необходимо обеспечить работой сельскую молодежь. Необходимо выполнить «Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса Республики Казах­стан на 2021–2025 годы». Реализовать реально, а не оставить в качестве пустой декларации.Руководитель производственного кооператива «Турапбай» Казыгуртского района Олжас Турапбай уверен, что для желающих работать на благодатном юге возможности есть всегда. Педагог по образованию, решил вернуться в родной аул и заняться животноводством. Нашлась здесь работа и для супруги-врача.Фермер намерен не просто продолжить дело своего деда, но пойти еще дальше, используя предоставляемые государством возможности и меры поддержки.– У нас есть единая база свободных вакансий и при желании любой житель может зарегистрироваться как безработный и получить специальное направление, по которому сможет трудоустроиться, – рассказывает заместитель руководителя управления координации занятости Турар Кудайбергенов. – Дело в том, что некоторые граждане либо отказываются работать, либо считают предложенную работу слишком тяжелой. Кроме того, большинство тех, кто к нам обращается, хотят устроиться экономистами или юристами, но такие специалисты в избытке.Более привлекательной жизнь и работу на селе в состоянии сделать и программа «Ауыл – Ел бесігі». В рамках проекта на 2022 год для реализации 320 проектов заложено финансирование в сумме 18 млрд тенге. Министерство национальной экономики поддержало предложение по 223 проектам на сумму 11,7 млрд тенге. На реализацию еще 109 проектов программы «Ауыл – Ел бесігі» дополнительно требуется 7,8 млрд тенге. Сейчас проводится работа по внесению соответствующих заявок, которые будут рассмот­рены при уточнении республиканского бюджета. Всего же в рамках проекта за 5 лет планируется провести модернизацию614 населенных пунктов, что позволит решить многие социальные проблемы и повысить уровень комфорта проживающих в них граждан.– В стране было объявлено чрезвычайное положение, сейчас ситуация стабилизировалась, –подчеркнул Умирзак Шукеев на заседании аппарата акимата Туркестанской области. – Благодаря единству страны и бдительным действиям правоохранительных органов в регионе удалось предотвратить беспорядки и погромы. Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса Парламента РК дал ряд поручений, в том числе и о повышении доходов населения, стабилизации цен на горюче-смазочные материалы, разработку отдельных направлений для южных регионов в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» и программы бизнеса «Дорожная карта бизнеса». Поэтому этим программам следует уделить особое внимание.Умирзак Шукеев также отметил необходимость реформирования межбюджетных отношений, совершенствования субсидирования аграрного комплекса, обеспечения кормами, стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, трудоустройства молодежи, привлечения квалифицированных педагогов и медиков.Одной из актуальных проблем для юга, и это тоже следствие демографического роста, является обеспечение школ квалифицированными учителями. Для молодых специалистов в рамках проекта «С дипломом – в село!» предусмотрено единовременное пособие в размере 100 МРП (306,3 тыс. тенге) и социальная поддержка в виде льготного кредита на строительство или прио­бретение жилья. Всего с момента реализации проекта «С дипломом – в село!» 11 595 специалис­тов получили едино­временное пособие, общая сумма которого превышает два миллиарда тенге. Среди них – 7 911 учителей. Сейчас ведется анализ, в ходе которого предстоит определить необходимое количество учителей и решается вопрос об увеличении размера предоставляемых мер поддержки в рамках проекта «С дипломом – в село!».