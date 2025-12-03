Формирование кадрового потенциала – стратегический вектор развития
Глава государства неоднократно делал акцент на необходимости совершенствования дуальной модели обучения – инструмента, который уже начал приносить ощутимые результаты и открывает новые возможности. Выступая на четвертом заседании Национального курултая, Президент отметил: «Нужно расширять возможности для молодежи, усиливать профориентацию, создавать условия для получения востребованных рабочих профессий».
В прошлом году в Послании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что подготовка кадров для промышленности должна соответствовать масштабам и скорости развития экономики. «Квалифицированные кадры должны готовиться не только в вузах, но и в организациях технического и профессионального образования», – говорил Президент.
Эта позиция задает тон всей реформе ТиПО: колледжи должны стать полноценными центрами профессиональной подготовки, обеспечивающими экономику специалистами. И здесь возрастает роль механизмов партнерства государства, бизнеса и образовательных учреждений.
Дуальная система, внедренная в Казахстане около десяти лет назад, получает сегодня новое содержание и управленческие механизмы. Ее преимущество очевидно: студент получает теорию в колледже, а практику – на реальном производстве.
Директор исполнительной дирекции Союза машиностроителей Казахстана Талгат Базарбеков подтверждает, что эта модель становится все более востребованной.
– Дуальная система – это то, что позволяет студенту не просто увидеть производство, а стать его частью. Мы наблюдаем, как растет интерес молодых людей к практическому обучению, а предприятия готовы активнее принимать студентов и вкладываться в их подготовку, – отмечает он.
Дуальная система обучения внедрена в 552 колледжах страны при участии свыше 18 тыс. предприятий, включая ведущие компании в сфере машиностроения, строительства, энергетики, IT и сервиса. Это число будет расти и дальше. Такой подход соответствует стратегической задаче Президента: создавать рабочие места и усиливать кадровый потенциал промышленности.
Результатом совместной работы министерств просвещения, промышленности и строительства, отраслевых ассоциаций и бизнеса стала дорожная карта по подготовке специалистов для машиностроительной отрасли.
– Документ разработан в тесном взаимодействии с Союзом машиностроителей Казахстана, предприятиями и профильными министерствами. Особое внимание в дорожной карте уделено пилотным проектам в Костанае, Кокшетау и Петропавловске, призванным обновить подходы к дуальному обучению. Пилотные проекты помогают нам находить оптимальные решения и более точно понимать запросы отрасли, – уточнил Талгат Базарбеков.
Представитель Союза машиностроителей поясняет, что студенты будут проводить 60% учебного времени на предприятии и 40% – в учебном заведении. Усиливается практика, колледжи оснащаются современным оборудованием, к преподаванию привлекаются специалисты производства. Это дает возможность выпускникам стать настоящими профи без дополнительного обучения после найма.
– Дорожная карта предусматривает и создание сертификационных центров, где выпускники будут подтверждать свою квалификацию. Это усилит доверие работодателей и повысит мобильность специалистов на рынке труда, – рассказывает эксперт.
По данным руководителя управления прогнозирования и исследования Центра развития трудовых ресурсов Кайрбека Аяшева, ежегодный приток молодежи на рынок труда в Казахстане составляет порядка 220–230 тыс. человек и к 2030 году вырастет до 300 тыс., что почти в полтора раза превышает текущий уровень. Это требует расширения рабочих мест, особенно в промышленности, и создает серьезные обязательства для государства и общества.
Для анализа потребностей в кадрах используется классификатор занятий, который делит профессии на десять групп. Особое внимание здесь уделяют рабочим профессиям из шестой, седьмой и восьмой групп. Это фермеры и рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства; рабочие промышленности, строительства, транспорта и родственных отраслей; операторы производственного оборудования, сборщики и водители.
Наибольшее количество работников с профтехобразованием сосредоточено в торговле, промышленности, строительстве, транспорте и складировании – около 2,5 млн человек. До 2030 года потребность в кадрах составит 1,8 млн человек, из которых примерно 1 млн – специалисты с техническим образованием.
Важно отметить, что современное машиностроение требует не только классических навыков. Все быстрее сейчас развиваются цифровизация, роботизированные системы. В связи с этим Талгат Базарбеков обращает внимание на необходимость обновления программ.
– Мы выступаем за актуализацию образовательных программ – за увеличение часов производственной практики и введение курсов по промышленной автоматизации. Нужно смотреть вперед, новые технологии приходят очень быстро, и нам нужны специалисты, готовые их освоить, – подчеркнул собеседник.
Эти рабочие и будут формировать кадровый костяк новых предприятий, создаваемых в рамках индустриальной политики государства.
Меняются и подходы к финансированию ТиПО. Госзаказ дополняется целевыми от работодателей, а также за счет собственных доходов колледжей. Последние формируются за счет мини-предприятий: швейных цехов, мебельных участков, пекарен. Их продукция востребована, а студенты одновременно получают в них практику и важные навыки – от коммуникации до финансовой грамотности. Так усиливается конкурентоспособность кадров, образовательные организации получают стимул для развития.
Перезагрузка системы дуального образования – это ключевой шаг на пути к укреплению промышленности и созданию устойчивой экономики. Как говорит Талгат Базарбеков, нам сейчас важно внедрить ту модель, при которой предприятия получают подготовленных специалистов, а выпускники – уверенность в своем профессиональном будущем.
И эта позиция полностью соответствует стратегическому курсу Президента, который не раз говорил о том, что вложение в человеческий капитал – это инвестиция в промышленность, экономику, благосостояние граждан.