фото из архива "КП"

Глава государства неоднократно делал акцент на необходимости совершенствования дуальной модели обу­чения – инструмента, который уже начал приносить ощутимые результаты и открывает новые возможности. Выступая на четвертом заседании Нацио­нального курултая, Президент отметил: «Нужно расширять возможности для молодежи, усиливать профориентацию, создавать условия для получения востребованных рабочих профессий».

В прошлом году в Пос­лании народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркивал, что подготовка кадров для промышленности должна соответствовать масштабам и скорости развития экономики. «Квалифицированные кадры должны готовиться не только в вузах, но и в организациях технического и профессионального образования», – говорил Президент.

Эта позиция задает тон всей реформе ТиПО: колледжи должны стать полноценными центрами профессиональной подготовки, обеспечивающими экономику специалистами. И здесь возрастает­ роль механизмов партнерства государства, бизнеса и образовательных учреждений.

Дуальная система, внедренная в Казахстане около десяти лет назад, получает сегодня новое содержание и управленческие механизмы. Ее преи­мущество очевидно: студент получает теорию в колледже, а практику – на реальном производстве.

Директор исполнительной дирекции Союза машинострои­телей Казахстана Талгат Базарбеков подтверждает, что эта модель становится все более востребованной.

– Дуальная система – это то, что позволяет студенту не просто увидеть производство, а стать его частью. Мы наблюдаем, как растет интерес молодых людей к практическому обучению, а предприятия готовы активнее принимать студентов и вкладываться в их подготовку, – отмечает он.

Дуальная система обучения внедрена в 552 колледжах страны при участии свыше 18 тыс. предприятий, включая ведущие компании в сфере машинострое­ния, строительства, энергетики, IT и сервиса. Это число будет расти и дальше. Такой подход соответствует стратегической задаче Президента: создавать рабочие места и усиливать кад­ровый потенциал промышленности.

Результатом совместной работы министерств просвещения, промышленности и строительства, отраслевых ассоциаций и бизнеса стала дорожная карта по подготовке специалистов для машиностроительной отрасли.

– Документ разработан в тес­ном взаимодействии с Союзом машиностроителей Казахстана, предприятиями и профильными министерствами. Особое внимание в дорожной карте уделено пилотным проектам в Костанае, Кокшетау и Петропавловске, призванным обновить подходы к дуальному обучению. Пилотные проекты помогают нам находить оптимальные решения и более точно понимать запросы отрас­ли, – уточнил Талгат Базарбеков.

Представитель Союза машиностроителей поясняет, что студенты будут проводить 60% учебного времени на предприя­тии и 40% – в учебном заведении. Усиливается практика, колледжи оснащаются современным оборудованием, к преподаванию привлекаются специалисты производства. Это дает возможность выпускникам стать настоящими профи без дополнительного обу­чения после найма.

– Дорожная карта предусмат­ривает и создание сертификационных центров, где выпускники будут подтверждать свою квалификацию. Это усилит доверие работодателей и повысит мобильность специалистов на рынке труда, – рассказывает эксперт.

По данным руководителя управления прогнозирования и исследования Центра развития трудовых ресурсов Кайрбека Аяшева, ежегодный приток молодежи на рынок труда в Казахстане составляет порядка 220–230 тыс. человек и к 2030 году вырастет до 300 тыс., что почти в полтора раза превышает текущий уровень. Это требует расширения рабочих мест, особенно в промышленности, и создает серьезные обязательства для государства и общества.

Для анализа потребностей в кадрах используется классификатор занятий, который делит профессии на десять групп. Особое внимание здесь уделяют рабочим профессиям из шестой, седьмой и восьмой групп. Это фермеры и рабочие сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства; рабочие промышленности, строительства, транспорта и родственных отрас­лей; операторы производственного оборудования, сборщики и водители.

Наибольшее количество работников с профтехобразованием сосредоточено в торговле, промышленности, строительстве, транспорте и складировании – около 2,5 млн человек. До 2030 года потребность в кад­рах составит 1,8 млн человек, из которых примерно 1 млн – специалис­ты с техническим образованием.

Важно отметить, что современное машиностроение требует не только классических навыков. Все быстрее сейчас развиваются цифровизация, роботизированные системы. В связи с этим Талгат Базарбеков обращает внимание на необходимость обновления программ.

– Мы выступаем за актуализацию образовательных прог­рамм – за увеличение часов производственной практики и введение курсов по промышленной автоматизации. Нужно смотреть вперед, новые технологии приходят очень быстро, и нам нужны специалисты, готовые их освоить, – подчеркнул собеседник.

Эти рабочие и будут формировать кадровый костяк новых предприятий, создаваемых в рамках индустриальной политики государства.

Меняются и подходы к финансированию ТиПО. Госзаказ дополняется целевыми от работодателей, а также за счет собственных доходов колледжей. Последние формируются за счет мини-предприятий: швейных цехов, мебельных участков, пекарен. Их продукция востребована, а студенты одновременно получают в них практику и важные навыки – от коммуникации до финансовой грамотности. Так усиливается конкурентоспособность кадров, образовательные организации получают стимул для развития.

Перезагрузка системы дуального образования – это ключевой шаг на пути к укреплению промышленности и созданию устойчивой экономики. Как говорит Талгат Базарбеков, нам сейчас важно внедрить ту модель, при которой предприятия получают подготовленных специалистов, а выпускники – уверенность в своем профессио­нальном будущем.

И эта позиция полностью соответствует стратегическому курсу Президента, который не раз говорил о том, что вложение в человеческий капитал – это инвестиция в промышленность, экономику, благосостояние граж­дан.