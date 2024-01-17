Перспективы глобальны, как и проблемы

Как лебедь, рак и щука

Прежде чем приступить к анализу итогов года в энергетической сфере в 2023-м, хотел бы вернуться в конец 2022-го. Тогда на Совете отечественных предпринимателей с участием Премьер-министра Алихана Смаилова были озвучены десять наиболее острых вопросов, которые необходимо решать на системной основе.

Конечно же, проблем в отрасли намного больше, но тогда выбрали самые злободневные. И один из вопросов касался создания единого отраслевого ведомства.

Не секрет, что функции управления электроэнергетикой отнесены к различным госорганам, имеющим разные ключевые показатели своей деятельности. Причем эти самые ключевые показатели буквально «тащат» отрасль в разные стороны, хотя, к примеру, процесс комбинированной выработки на ТЭЦ тепловой и электрической энергии (когенерация) представляет собой неразрывное технологическое целое.

Недостаточное знание предмета регулирования и некорректное следование понятию «коридор инфляции» вкупе со сложными бюрократическими согласования­ми разорвали единый по своей сути процесс расчета тарифов на тепло и электроэнергию. В итоге Минэнерго утверждает свои тарифы – за киловатт электроэнергии, а национальной экономики – свои, за гигакалорию тепла…

Такие же моменты несогласованности имеются с Минис­терством экологии, которое в условиях нехватки генерации электроэнергии и финансирования отрасли ограничивает бесплатное квотирование выбросов электростанция­ми, накладывает обязательства по внедрению дорогостоящих наилучших доступных технологий и формированию затратного, вымывающего из оборота деньги ликвидационного фонда в сжатые сроки.

Разумеется, необходимость данных мер неоспорима, однако в условиях энергодефицита, возможно, нужен пересмотр сроков осуществления.

Другой важный вопрос – подготовка кадров и трудоустройство молодых специалистов. К сожалению, государственные органы тоже недостаточно скрупулезно подошли к его решению. Хотя рынок предоставил конкретные пошаговые предложения.

Отсутствие же достаточного количества квалифицированных специалистов уже в ближайшие годы может обернуться проблемой реального кадрового голода.

В последние 10–15 лет энергетическая политика республики имела социальную направленность, обеспечивая доступность электроэнергии за счет сдерживания тарифов. При этом их переутверждение осуществляется не ранее середины года, что негативно влияет на сроки исполнения текущего ремонта и реконструкции.

Международные финансовые институты неохотно кредитуют угольную и газовую генерации, а рыночные ставки непосильны для отраслевых предприятий. Отраслевой инструмент «рынок мощности», нацеленный на привлечение инвестиций, также имеет низкую эффективность и прозрачность.

В обмен на инвестиции

С прошлого года в Казахстане реализуется программа «Тариф в обмен на инвестиции», главными задачами которой являются модернизация и расширение действующих электростанций, снижение степени изношенности сетей в сферах электро-, тепло- и водоснабжения.

Задача перехода к актуализированной тарифной политике в секторе генерации «Тариф в обмен на инвестиции» состоит в том, чтобы достичь снижения уровня изношенности генерирующих мощностей на 15% к 2029 году путем трансформации подходов в тарифообразовании с увеличением ежегодных инвес­тиций в три раза.

Нынешняя программа предоставляет компаниям, инвес­тирующим в энергетический сектор, возможность повышения тарифов на электроэнергию и создает предпосылки для привлечения новых инвестиций на обновление инфраструктуры, что должно повысить надежность и устойчивость энергосистемы.

Но необходимы прозрачность в процессе определения тарифов и контроль над использованием инвестиций. Это позволит снять опасения относительно возможного злоупотребления и обеспечить доверие к программе.

Думаю, здесь необходимо усилить функции Совета рынка, который эксперты предложили трансформировать, сделав его справедливым для всех участников рынка, равноудаленным от всех ассоциаций и комитетов.

Следует отметить, что Совет рынка создан на основе лишь час­ти энергетического рынка, тем самым его президиум не может быть в полной мере объективным при принятии решений, в том чис­ле о реализации инвестицион­ных проектов энергопроизводящих организаций.

Необходимо расширение состава Совета рынка за счет всего энергетического рынка, включающего как генерацию, передачу, сбыт, инжиниринговые и энергомашиностроительные организации, так и отраслевых экспертов и других заинтересованных сторон, действующих на постоянной основе.

На розничном рынке элект­ро­энергии важным вопросом является обеспечение недискриминацион­ного доступа к инфраструктуре розничного рынка (сети РЭК) для всех потребителей энергии путем исключения услуги «подписание договора с РЭК». Это должен быть договор уведомительного характера, то есть никакого бумажного подписания.

ЭСО должно уведомить сетевую компанию о начале работы на этом рынке. Главное условие – наличие технической возможности у РЭК, наличие пропускной способности на ЛЭП. И такая способность тоже должна быть оцифрована и указана на сайте egov.kz.

Подытоживая вышесказанное, необходимо отметить, что был предложен ряд конкретных мер. Во-первых, в рамках развития энергетической безопасности предлагалось создать отраслевой регулятор (экономическое, финансовое и техническое регулирование), для того чтобы устранить несогласованность действий госорганов и содействовать модернизации отрасли в кратчайшие сроки; запустить программу льготного софинансирования для субъектов отрас­ли в целях обновления активов с учетом развития местного содержания.

Было предложено также внед­рить долгосрочное тарифообразование и отказаться от ежегодного переутверждения тарифов в отношении модернизируемых объектов – это поможет успешнее привлекать инвестиции, так как станет ясно, как будут расти тарифы в течение 10 лет.

В числе других идей предлагалось перейти на стимулирующий метод тарифообразования с внед­рением коэффициента эффективности и адекватной дивидендной политикой, отказаться от перекрестного субсидирования тепла за счет электроэнергии на ТЭЦ, отменить дифференциацию тарифов по группам потребителей и ввести адресную социальную помощь для СУСН. Наконец, создать работающий и равноудаленный Совет рынка, объединяющий все слои энергетики.

Весь 2023 год рынок вместе с госорганами обсуждал эти вопросы, но, несмотря на статус «есть решение», проблемы остались.

Компоненты для ВИЭ

Наша республика взяла обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, также имеются промежуточные цели – это 15% и 50% доли ВИЭ к 2030 и 2050 годам соответственно.

Развитие ВИЭ – один из важных приоритетов Казахстана в условиях декарбонизации и необходимости достижения углеродной нейтральности. В связи с этим, учитывая к тому же взрывной рост ВИЭ, необходимо начать работу по локализации компонентов соответствующих объектов: открытию заводов по выпуску лопастей, башен, других комплектующих вет­ряных электростанций, а также проработке вопросов открытия или дальнейшего развития производств модулей и ячеек для солнечной энергетики.

Соответствующие переговоры с потенциальными инвесторами ведутся, но нужно обеспечить практический результат.

Тем более что дефицит пиковой мощности в 2022 году составил 1,5 ГВт, изношенность основного оборудования электро­станций достигла 53%, сетей – 66%, учас­тились случаи технологических нарушений. Все эти обстоятельства требуют создания эффективных промышленных систем накопления и хранения энергии.

Также необходимо провести оценку технического потенциа­ла и экономического эффекта от внедрения промышленных систем накопления, таких как гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС) и других видов.

Задач на предстоящий год очень много, проблем в сфере энергетики немало, перспективы ее глобальны.