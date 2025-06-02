Перспективы поставок пшеницы в Нигерию рассмотрели в правительстве

Правительство
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Олжас Бектенов и Король Ифе Федеративной Республики Нигерия Оони Адейейе Энитан Огунвуси обсудили вопросы сотрудничества,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с Королем Ифе Федеративной Республики Нигерия Оони Адейейе Энитан Огунвуси, прибывшим в РК для участия в Международном форуме «Астана». 

Обсуждены вопросы реализации договоренностей между президентами Казахстана и Нигерии, достигнутых на полях международного саммита «Неделя устойчивого развития Абу-Даби» 14 января этого года. Внимание уделено торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству, взаимодействию в области АПК, транспорта и логистики, энергетики, геологоразведки, цифровых технологий и др.
  
В прошлом году общий товарооборот между РК и странами Африки вырос на 15,4% и составил $789,2 млн. В сфере сельского хозяйства рассмотрены перспективы поставок казахстанской пшеницы в Нигерию. В области транспорта и логистики Средний коридор открывает Казахстану возможности для экспорта товаров на рынки Северной и Западной Африки.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение содействовать расширению двустороннего взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Нигерии.

 

#Казахстан #Правительство #пшеница #Нигерия

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