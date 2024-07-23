Перспективы сотрудничества с Женской организацией ОИС по развитию обсудили в МКИ РК

Сегодня состоялась встреча министра культуры и информации Аиды Балаевой с исполнительным директором Женской организации ОИС по развитию, доктором Афнан аль-Шуайби, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры

Фото: МКИ РК

Встреча была посвящена обсуждению вопросов гендерного равенства и обмену опытом в области семейной и гендерной политики.

Министр подчеркнула, что Казахстан как многонациональное и многоконфессиональное государство придерживается политики миролюбия, толерантности и недопущения дискриминации.

«Глава государства активно поддерживает и уделяет большое внимание усилиям по достижению гендерного равенства, что является одним из приоритетов государственной политики. Важным свидетельством этого является, что в международном рейтинге по индексу гендерного разрыва Казахстан в 2023 году занял 62 место из 146 стран», — сказала Аида Балаева.

Министр рассказала о деятельности Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, а также о работе Центра исследования семейной и гендерной политики. Важную роль играют более 500 НПО, занимающихся вопросами гендерной политики, и национальная сеть школ женского лидерства, объединяющая почти 70 НПО. Во всех регионах страны действуют «Клубы женщин-политиков» и Центры развития женского предпринимательства.

Доктор Афнан аль-Шуайби особо отметила успехи Казахстана в борьбе с семейно-бытовым насилием, подчеркнув, что среди стран Центральной Азии Казахстан занимает лидирующие позиции в данной сфере.

Стороны также обсудили перспективы взаимодействия Казахстана и Женской организации ОИС, включая международные площадки. В завершение встречи участники выразили обоюдную заинтересованность в углублении сотрудничества и обмене мнениями по ключевым вопросам защиты прав женщин.