Программа объединит все действующие и планируемые меры, направленные на обеспечение прав и благополучия каждого ребёнка.

Об этом сообщили представители Минпросвещения на круглом столе в СЦК, приуроченном ко Дню защиты детей.

​«Это будет первая в Казахстане комплексная программа, объединяющая усилия государства, родителей, педагогов, врачей, социальных служб и НПО. Сейчас мы внимательно анализируем всё, что уже было сделано в сфере защиты детства — от нормативных документов до реальных кейсов, — чтобы понять, что эффективно, а что требует пересмотра. Мы изучаем статистику, потому что за каждой цифрой стоит судьба ребёнка», — отметил вице-министр просвещения Едил Оспан.