Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая

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Иллюстративное фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая – на Филиппинах. Об этом сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter, передает Kazpravda.kz.   

Сообщается, что скончался 44-летний мужчина. Он был зарегистрирован как второй носитель нового коронавируса в стране. Смерть наступила 1 февраля 2020 года.  


twitter.com/WHOPhilippines

Напомним, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 14 380 человек, умерли 304, выписаны из больниц 328.  

Председатель КНР, глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин назвал эпидемиологическую обстановку в стране серьезной и сложной.

Власти запретили выезд из города Ухань. В свою очередь, на границе Казахстана и Китая также усилили контроль. Позднее Казахстан приостановил все виды пассажирского транспортного сообщения с Китаем.

Кроме того, сообщалось о том, что в городе Ухань зарегистрировано 230 казахстанских студентов. На сегодня в городе остаются 98 студентов из Казахстана. Остальные с начала каникул выехали в Казахстан и другие страны.

По данным МИД РК, всего 1300 граждан Казахстана находятся в Китае.

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