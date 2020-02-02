Первая смерть от коронавируса зафиксирована за пределами Китая – на Филиппинах. Об этом сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter, передает
Kazpravda.kz.
Сообщается, что скончался 44-летний мужчина. Он был зарегистрирован как второй носитель нового коронавируса в стране. Смерть наступила 1 февраля 2020 года.
twitter.com/WHOPhilippines
Напомним, в конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. По последним данным, общее число заболевших в Китае достигло 14 380 человек, умерли 304, выписаны из больниц 328.
Председатель КНР, глава Центрального военного совета страны Си Цзиньпин назвал эпидемиологическую обстановку в стране
серьезной и сложной.
Кроме того, сообщалось о том, что в городе Ухань зарегистрировано 230 казахстанских студентов. На сегодня
в городе остаются 98 студентов из Казахстана. Остальные с начала каникул выехали в Казахстан и другие страны.
По данным МИД РК, всего 1300 граждан Казахстана
находятся в Китае.