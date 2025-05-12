В Астане состоялось первое заседание Национального организационного комитета по подготовке и проведению в 2026 году Международного года добровольцев, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В работе заседания приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, исполнительный координатор программы Добровольцев ООН Тойли Курбанов, а также представители государственных органов, общественных организаций и волонтёрских объединений.

Участники заседания и члены Национального организационного комитета обсудили ключевые инициативы и мероприятия, направленные на развитие волонтёрского движения и укрепление гражданской активности в Казахстане и в целом в Центральной Азии. Спикеры также рассказали о ходе подготовки к предстоящему Году добровольцев и поделились идеями о новых проектах.

Исполнительный координатор Программы добровольцев ООН Тойли Курбанов выразил благодарность представителям Казахстана за отзывчивость и готовность к организации Международного года добровольцев. Он отметил, что Казахстан — первая страна, где уже сформирован организационный комитет.