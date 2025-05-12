Первое заседание оргкомитета по проведению Международного года добровольцев состоялось в Астане

Общество
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В Астане состоялось первое заседание Национального организационного комитета по подготовке и проведению в 2026 году Международного года добровольцев, объявленного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В работе заседания приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, исполнительный координатор программы Добровольцев ООН Тойли Курбанов, а также представители государственных органов, общественных организаций и волонтёрских объединений.

Участники заседания и члены Национального организационного комитета обсудили ключевые инициативы и мероприятия, направленные на развитие волонтёрского движения и укрепление гражданской активности в Казахстане и в целом в Центральной Азии. Спикеры также рассказали о ходе подготовки к предстоящему Году добровольцев и поделились идеями о новых проектах.

Исполнительный координатор Программы добровольцев ООН Тойли Курбанов выразил благодарность представителям Казахстана за отзывчивость и готовность к организации Международного года добровольцев. Он отметил, что Казахстан — первая страна, где уже сформирован организационный комитет.

«Задача Национального организационного комитета – обеспечение качественной подготовки и проведения мероприятий в рамках Международного года добровольцев. Международный год добровольцев — это не только возможность чествовать тех, кто уже проявил себя. Это шанс вовлечь новых людей, вдохновить тех, кто только ищет себя, и вместе с ними строить более гуманное, ответственное и сильное общество», – подчеркнула Аида Балаева.

 

#Минкультуры #добровольцы

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