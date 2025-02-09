Первое «золото» Азиады-2025 принесла мужская сборная по шорт-треку

Спорт
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Президент НОК Геннадий Головкин поздравил команду, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

Мужская сборная Казахстана по шорт-треку одержала триумфальную победу на зимних Азиатских играх 2025 года, завоевав золото в эстафете на 5000 метров. В напряженном финале наши спортсмены продемонстрировали безупречную тактику и выдающуюся скорость, оставив позади сильнейших соперников из Кореи, Японии и Китая. Казахстанцы поднялись на высшую ступень пьедестала, вписав свои имена в историю этих Игр.

В составе чемпионской команды выступили Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Мерсаид Жаксыбаев, Айбек Насен, Абзал Ажгалиев и Глеб Ивченко.

Если на прошлых Азиатских Играх Казахстан завоевал только одну «бронзу» в шорт-треке, то в Харбине команда уже добыла три медали, включая золото.

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин поздравил команду по шорт-треку в эстафете с историческим завоеванием «золота» Азиатских игр в Харбине -2025.

#золото #шорт-трек #Азиада-2025

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