Первое «золото» Азиады-2025 принесла мужская сборная по шорт-треку

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Мужская сборная Казахстана по шорт-треку одержала триумфальную победу на зимних Азиатских играх 2025 года, завоевав золото в эстафете на 5000 метров. В напряженном финале наши спортсмены продемонстрировали безупречную тактику и выдающуюся скорость, оставив позади сильнейших соперников из Кореи, Японии и Китая. Казахстанцы поднялись на высшую ступень пьедестала, вписав свои имена в историю этих Игр.

В составе чемпионской команды выступили Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Мерсаид Жаксыбаев, Айбек Насен, Абзал Ажгалиев и Глеб Ивченко.

Если на прошлых Азиатских Играх Казахстан завоевал только одну «бронзу» в шорт-треке, то в Харбине команда уже добыла три медали, включая золото.

Президент Национального Олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин поздравил команду по шорт-треку в эстафете с историческим завоеванием «золота» Азиатских игр в Харбине -2025.