Первое «золото» завоевал Казахстан на домашнем ЧА по велоспорту на шоссе

Фото: пресс-служба НОК РК

Команда Казахстана по велоспорту на шоссе завоевала золотую медаль на чемпионате Азии в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Как отмечается, казахстанцы показали лучший результат в смешанной эстафете.

Республику в этом виде программы представили Рината Султанова, Евгений Федоров, Дмитрий Груздев, Игорь Чжан, Махаббат Умутжанова, Фаина Потапова.

Второе место занял Узбекистан.

Гонконг финишировал третьим.