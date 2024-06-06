Первое «золото» завоевал Казахстан на домашнем ЧА по велоспорту на шоссе
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Казахстанцы показали лучший результат в смешанной эстафете
Команда Казахстана по велоспорту на шоссе завоевала золотую медаль на чемпионате Азии в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.
Как отмечается, казахстанцы показали лучший результат в смешанной эстафете.
Республику в этом виде программы представили Рината Султанова, Евгений Федоров, Дмитрий Груздев, Игорь Чжан, Махаббат Умутжанова, Фаина Потапова.
Второе место занял Узбекистан.
Гонконг финишировал третьим.