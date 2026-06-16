Первые 30 обновленных ж/д вокзалов введут в эксплуатацию до 1 июля

В Казахстане развернута программа обновления железнодорожных вокзалов. О ходе ремонтных работ во всех регионах республики на заседании Правительства сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Главная задача всей проводимой работы – обеспечение граждан безопасным и комфортным железнодорожным транспортом. Сегодня в стране реализуется самая масштабная за годы независимости программа модернизации железнодорожных вокзалов. В этот крупный проект включены 124 вокзала во всех регионах Казахстана. Параллельно с этим местные исполнительные органы ведут работы по благоустройству привокзальных площадей. Первые 30 вокзалов будут сданы в эксплуатацию до 1 июля текущего года», — отметил Нурлан Сауранбаев.

На сегодня строительно-монтажные работы завершены на 36 объектах. Кроме того, по информации министра, в Казахстане за последние годы обновили более 650 пассажирских вагонов. К 2030 году министерство планирует довести уровень обновления пассажирского парка до 90%.

О модернизации подвижного состава доложил председатель правления АО «Қазақстан темір жолы» Талгат Алдыбергенов. По его словам, благодаря приобретению 433 локомотивов за последние три года, проблему дефицита тяги в стране удалось полностью решить. Это позволило снизить средний износ магистральных локомотивов с 66% до 58%. В пассажирском секторе износ за 5 лет сократился с 46% до 36%.

«Мы продолжаем планомерное обновление всего подвижного состава. До 2030 года планируется приобрести еще 754 локомотива, включая грузовые, пассажирские и маневровые. С учетом прогнозного выбытия по сроку службы будет закуплено около 20 тыс. новых грузовых вагонов. Кроме того, на ближайшие годы запланирована поставка 746 пассажирских вагонов. Весь комплекс принимаемых мер позволит кардинально повысить безопасность и надежность железнодорожных перевозок», — подчеркнул председатель правления.