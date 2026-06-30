Старые импортные вагоны перестанут регистрировать в Казахстане

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С 12 июля в Казахстане начнут действовать ограничения на регистрацию иностранных вагонов. В Минтранспорта внесли изменения в правила государственной регистрации подвижного состава, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Как уточняется, нормативный документ нацелен на защиту внутренней инфраструктуры от насыщения изношенным или морально устаревшим зарубежным транспортом.

«Для тягового и специального состава: полный запрет на регистрацию, если остаточный срок службы техники составляет менее 60% от назначенного заводом срока. Исключение сохраняется только для уникальной путевой техники, не имеющей аналогов казахстанского производства. Для грузовых и пассажирских вагонов: допускаются к регистрации исключительно новые вагоны (со сроком службы не более одного года с даты постройки), либо узкоспециализированный транспорт специального назначения (хопперы-дозаторы, цистерны под кислоты/продукты, рефрижераторы, термосы и др.). Период действия до 31 декабря 2030 года включительно», – сказано в информации.

Там же добавили, что полный текст нормативного правового акта – приказ и.о. министра транспорта РК от 4 мая 2026 года № 106 доступен для ознакомления и скачивания в ИПС «Әділет» по данной ссылке.