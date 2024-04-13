Первые э-бланки разрешения выдали автоперевозчикам Казахстан и Узбекистан

Инновация поможет сократить время ожидания и избежать спекуляций, передает Kazpravda.kz

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13 апреля первая машина пересекла границу между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, используя цифровой бланк разрешения.

Представители министерств транспорта обеих стран запустили электронный обмен бланками разрешения.

Бланки разрешения в электронном виде будут выдаваться на пунктах пропуска Атамекен, Б.Конысбаева, Казыгурт, Капланбек и Тажен по фактическому заезду автотранспортных средств на государственной границе.

Это значительное событие в истории автоперевозок обеих стран значительно упростит логистические процессы и сделает грузоперевозки более эффективными.

Такие инновации помогут сократить время и избежать проблем с ожиданием и спекуляциями.

Прием заявлений на выдачу электронных разрешений отечественным перевозчикам будет осуществляться территориальными органами комитета госдоходов через автоматизированную систему электронной очереди CarGoRuqsat при наличии:

1) регистрации в системе электронной очереди;

2) документов на транспортные средства;

3) удостоверения допуска с/без применения иностранного разрешения;

4) карточки допуска на АТС с/без применения иностранного разрешения;

5) оплаты в бюджет суммы сбора за выезд с территории РК.