Первые э-бланки разрешения выдали автоперевозчикам Казахстан и Узбекистан

Инновация поможет сократить время ожидания и избежать спекуляций, передает Kazpravda.kz
13 апреля первая машина пересекла границу между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, используя цифровой бланк разрешения.
Представители министерств транспорта обеих стран запустили электронный обмен бланками разрешения.
Бланки разрешения в электронном виде будут выдаваться на пунктах пропуска Атамекен, Б.Конысбаева, Казыгурт, Капланбек и Тажен по фактическому заезду автотранспортных средств на государственной границе.
Это значительное событие в истории автоперевозок обеих стран значительно упростит логистические процессы и сделает грузоперевозки более эффективными.
Такие инновации помогут сократить время и избежать проблем с ожиданием и спекуляциями.
Прием заявлений на выдачу электронных разрешений отечественным перевозчикам будет осуществляться территориальными органами комитета госдоходов через автоматизированную систему электронной очереди CarGoRuqsat при наличии:
1) регистрации в системе электронной очереди;
2) документов на транспортные средства;
3) удостоверения допуска с/без применения иностранного разрешения;
4) карточки допуска на АТС с/без применения иностранного разрешения;
5) оплаты в бюджет суммы сбора за выезд с территории РК.