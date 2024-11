Первые гастроли алматинского театра "ARTиШОК" в Астане под угрозой срыва

Фото: artishock.kz

Долгожданные майские гастроли театра " ARTиШОК " в Астане оказались под угрозой срыва. Из-за небольшого количества проданных билетов столичный прокатчик отказался от привоза ведущих казахстанских артистов в столицу, передает Kazpravda.kz Театр "ARTиШОК" решил, что не имеет права отменять встречу со столичными зрителями и взял организацию гастролей на себяARTиШОК не из тех театров, которые останавливаются перед трудностями. Сейчас сложилась такая ситуация, когда мы, несмотря ни на что, хотим приехать и приедем в Астану. Наша столица оказалась для нас неким бастионом, который "взять" оказалось не так просто, и тем важнее для нас эти показы. Сейчас мы самостоятельно за несколько дней должны продать билеты на наши спектакли, провести всю организационную работу и очень надеемся на поддержку людей", – прокомментировала Анастасия Тарасова, управляющий директор театра "ARTиШОК".Гастроли ARTиШОКа в Астане запланированы на начало мая. 4 и 5 мая должны состояться показы спектакля "Прямопотолеби", 6 мая – "Пушкин stand up". Начало спектактей в 20.00. Часть билетов уже продана.Поддержать артистов можно, заказав билеты напрямую по телефону +7 (7172) 32-82-23, а также онлайн по ссылкам: " Прямопотолеби ", " Пушкин stand up ". Стоимость – от 5 000 тенге.Оба спектакля, которые ARTиШОК повезет в Астану, в разное время участвовали в международных проектах. "Пушкин stand up" в феврале 2016 года был показан ташкентскому зрителю со сцены театра "Ильхом", а в 2014 году принимал участие в международном театральном фестивале HighFest в Ереване. "Прямопотолеби" был участником международного театрального фестиваля в Алматы в 2014 году, а также был поставлен в 2015 году в Милане в рамках театральной премии Il teatro Nudo di Teresa Pomodoro, где получил спецприз от жюри экспертов.