Бремя денег: премьера спектакля «Волки и овцы» состоялась в Темиртау

Театр,Культура
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Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Брак по расчету – одна из тем, которые поднимаются в спектакле «Волки и овцы»

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Если в прошлом сезоне Темиртауский театр для детей и юношества отдавал предпочтение пьесам современных авторов, то теперь взял курс на классику. Здесь состоялась премьера комедии Александра Островского «Волки и овцы».

Она написана 150 лет назад, но по сей день остается актуальной. Ради денег люди во все времена готовы идти на любые подлос­ти – интриги, обман, подлог и даже брак по расчету.

Так, в пьесе Островского властная и алчная помещица Меропия Мурзавецкая пытается­ прибрать к рукам имущество богатой вдовы Евлампии Купавиной. Она совершает подлог, а потом планирует женить на обеспеченной невесте своего непутевого племянника. Однако тут в игру вступает расчетливый барин Василий Беркутов, положивший глаз на имение наивной вдовушки. Он рушит все планы коварной помещицы и выходит победителем.

– Наш спектакль – это не чистая классика, – отмечает режиссер-постановщик Олег Керимов. – Я почти наполовину сократил оригинальный текст пьесы. Убрал из нее устаревшие, непонятные сегодня слова, но новомодные добавлять не стал. Постарался сделать такую постановку, чтобы людям разных возрастов было интересно. Важно удержать внимание зрителя, ведь спектакль довольно длинный – два с половиной часа плюс антракт. Уверен, каждый найдет в нем то, что его зацепит.

Олегу Керимову удалось соз­дать на сцене особую динамику, которая с первых минут приковывает внимание зрителя. Она ощущается в первую очередь через постоянную смену локаций: актеры то выходят в зрительный зал, где располагается воображаемый парк, то поднимаются на сцену, то есть в усадьбу.

Еще один интересный ход – это игра с зеркалами. Их, снабженных колесиками, то и дело перекатывают по сцене, будто пытаясь отразить то овечью, то волчью сущность персонажей. Зрительский интерес подогревают также люди в балахонах и масках, которые в самые ответственные моменты появляются рядом с героями. Они рефреном повторяют ключевые фразы, будто выступая их внутренним голосом.

Роль корыстолюбивой помещицы в спектакле играют актрисы Ольга Зверьева и Наталья Ершова. Образ богатой вдовушки на сцене Темир­тауского ТЮЗа создают Евгения Тесля-Ярцева и Анастасия Агафонова. А в расчетливого помещика перевоплощается Айдар Мукашев.

#Темиртау #спектакль #премьера #«Волки и овцы»

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