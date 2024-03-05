Первые победы на первых «Играх будущего» Спорт 5 марта 2024 г. 6:30 9 Лилия Сыздыкова Казахстанцы оказались в числе победителей первых «Игр будущего», завершившихся в Казани. коллаж с сайта put-okt.com Первый международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» проходил в Казани (Российская Федерация) с 21 февраля по 3 марта. Участниками игр стали более 2 тыс. человек в возрасте 12–62 лет (всего 294 команды), в том числе 48 казахстанцев, которые боролись за победу и призовые места в 13 дисциплинах (из 21). Соревнования включали разработки в геймдеве, киберспорте, робототехнике (гонки дронов и битвы роботов), дополненной и виртуальной реальности, информационных технологиях и искусственном интеллекте. Призовой фонд турнира составил 10 млн долларов. Всего в числе победителей и призеров 236 спортсменов, это представители России, Китая, Индии, Беларуси, Южной Кореи, Испании, Уругвая, Филиппин, Аргентины, Эквадора, Колумбии. Казахстанцам также удалось проявить высокий уровень и привезти с «Игр будущего» набор медалей. Так, триумфом стало выступление пяти казахстанцев в составе команды xGOD: они продемонстрировали выдающиеся навыки и добились победы в игре Counter-Strike 2 и лазертаге. Это впечатляющее достижение подтверждает высокий уровень подготовки и профессионализма игроков xGOD. Казахстанцы смогли выиграть существенный приз в 175 тыс. долларов. Кроме того, казахстанцы в составе разных международных команд по Dota 2 смогли пройти от 1⁄16 до 1⁄4 финала турнира. Фиджитал-хоккеисты из Казахстана (Cyber Barys) прошли до 1⁄8 финала. А тренер команды Young по Warface Алим Рахметов смог привести свою команду к первому месту – его коллектив выиграл 87,5 тыс. долларов. Станислав Штыренко, игрок команды Rise в дисциплине «Мир танков», закончил выступление на этапе 1⁄4 финала (его коллектив получил за участие 30 тыс. долларов). Адиль Елдосов, участник команды Absolute, стал победителем в дисциплине Standoff (команда заработала 87,5 тыс. долларов). Инфраструктура киберспорта в Казахстане динамично развивается с 2018 года, есть Федерация киберспорта РК. За последние годы в стране были проведены сотни турниров, в том числе и ряд международных. Напомним, что в ходе церемонии открытия «Игр будущего-2024» в Казани Президент Касым-Жомарт Токаев предложил провести следующий международный мультиспортивный турнир в Казахстане. #Казань #киберспорт #Игры будущего-2024