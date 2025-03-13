Первый день IV заседания Национального Курултая: результаты работы и новые инициативы

Работа секций проходит в формате продуктивного диалога, участники напрямую обсуждают свои новые инициативы в кругу коллег и заинтересованных госорганов

Фото: Kazpravda.kz / Игорь Бургандинов

В Бурабае начались заседания рабочих секций Национального Курултая. В течение всего дня члены Курултая обсуждают актуальные вопросы в рамках четырех секций «Азаматтық қоғам», «Мәдениет. Өнер. Руханият», «Білім және ғылым», «Әлеуметтік-экономикалық даму» («Гражданское общество», «Культура. Искусство. Духовность», «Образование и наука», «Социально-экономическое развитие»), сообщает Kazpravda.kz

В работе секций принимают участие представители правительства и центральных госорганов, которые проинформировали о ходе реализации инициатив членов Курултая, выдвинутых на третьем заседании Курултая в Атырау в марте прошлого года.

Обсуждаются первые результаты реализации обновлённой Программы воспитательной работы в школах, которая запущена во всех средних учебных заведениях страны с 1 сентября 2024 года.

Члены Курултая в своих выступлениях акцентируют внимание на необходимости дальнейшего культивирования общенациональных ценностей. Особо подчеркивается продвижение ценностей трудолюбия и профессионализма в текущем году, объявленном «Годом рабочих профессий».

Также участники рабочих секций положительно оценили принимаемые меры по поддержке и развитию образования и науки в стране, особо отметив результаты программы строительства комфортных школ, повышение стипендий, открытие новых филиалов зарубежных вузов, поощрение видных ученых и педагогов заслуженными госнаградами.

Отдельно члены Курултая обсудили проводимую совместную работу государства и общества по борьбе с социальными пороками. Рассмотрены первые результаты Комплексного плана по противодействию лудомании, плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом. Также отмечена эффективность системы защиты прав женщин и детей после принятия закона по борьбе с семейным и бытовым насилием, который вступил в силу 16 июня 2024 года.

Среди ключевых событий текущего года члены Курултая отметили 35-летний юбилей государственного суверенитета, 30-летие Конституции, 80-летие Великой Победы, 180-летие Абая.

Также членов Курултая проинформировали о результатах реализации масштабных инфраструктурных инициатив президента К.Токаева, высказанных на третьем заседании Национального курултая в сфере энергетики, транспорта, жилищного строительства и газофикации. В частности, в прошлом году был принят Национальный инфраструктурный план до 2029 года, в рамках которого предусмотрена реализация свыше 200 проектов c общим объемом инвестиций более 40 триллионов тенге.

Работа секций проходит в формате продуктивного диалога, члены Национального Курултая напрямую обсуждают свои новые инициативы в кругу коллег и заинтересованных государственных органов.

В целом участники рабочих секций отмечают, что за три года своей работы Национальный курултай состоялся как ключевой институт, направленный на генерацию идей и формулирование стратегических шагов для укрепления общественной консолидации в Казахстане.