Первый Международный фестиваль шахмат открылся в Атырау

В Атырау состоялась церемония официального открытия первого Международного фестиваля шахмат, в котором примут участие около 300 спортсменов из Казахстана, США, Нидерландов, Литвы, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Беларуси, России, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Организатором фестиваля выступает Академия шахмат титулованной шахматистки, многократной чемпионки мира Динары Садуакасовой.

В церемонии открытия фестиваля приняли участие аким Атырауской области Серик Шапкенов, вице-министр информации и общественного развития РК Александр Данилов, председатель Комитета спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Самат Ергалиев. Также одним из гостей в рамках открытия фестиваля стал известный казахстанский боксер, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан и олимпийский чемпион Серик Сапиев.

Все участники церемонии открытия поздравили спортсменов с началом масштабного мероприятия, пожелали успехов, а также выразили слова благодарности организаторам за проявленную инициативу.

"Шахматное мероприятие международного масштаба проходит впервые в Атырау, и для нас это большая честь. Подобные инициативы оказывают положительное влияние на процесс воспитания подрастающего поколения, воспитывают в них патриотизм и ценности здорового образа жизни", - отметил в приветственном слове аким Атырауской области.

Как сказала Динара Садуакасова, «сегодня мы собрались здесь, чтобы в первую очередь подчеркнуть ценность шахмат, как вида спорта, те возможности, ту силу и вдохновение, которые заложены в шахматах. И я искренне желаю каждому из вас победы в нашем турнире. Верьте в себя и стремитесь к заветной цели, и пусть ваша спортивная энергия будет по-настоящему неиссякаемой. Также отдельную благодарность хотелось бы выразить всем партнерам нашего фестиваля за оказанную поддержку в организации мероприятия».

Как стало известно, помимо профессиональных спортсменов и международных гроссмейстеров, в фестивале принимают участие 58 воспитанников Академии шахмат, обучившей уже 5 000 человек за период своей работы. Среди участников фестиваля есть и очень юные шахматисты. Так, Али Сапаров, чемпион области в категории до 6 лет, занимается в Академии уже больше двух лет, принимает участие в фестивале, и это не первые для него соревнования крупного масштаба. Другому участнику турниров - Нурпеису Умбеткали - 13 лет. Нурпеис пришел в Академию шахмат после нескольких лет занятий у нескольких тренеров. Хотя у него уже были победы на республиканском уровне, это первый его опыт участия в международном шахматном мероприятии.

Напомним, в программе фестиваля заявлены три основных турнира, результаты каждого из которых будут оцениваться по швейцарской системе. Ожидается также проведение мастер-классов и сеанса одновременной игры.

В рамках фестиваля также пройдет первый семинар международных арбитров, где судьи после успешного экзамена смогут получить звание арбитр FIDE.

Стоит отметить внушительный призовой фонд – более 13 млн тенге.