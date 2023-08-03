Первый шаг на пути к «гламурному» туризму сделан в Северо-Казахстанской области: на соснах в местной Имантау-Шалкарской курортной зоне появились… электрические розетки

Общество
2
Андрей Кратенко

Фанатом этих чудесных мест, где со временем, хочется надеяться, возникнут круглогодичные экоотели, глэмпинги и объекты для развития автомобильного караванинга, считает себя член Общественного совета Северо-Казахстанской облас­ти Гулбахша Мусабаева.

фото отдела по развитию туризма СКО

– Мы часто приезжаем сюда всей семьей, – рассказывает она. – Имантау-Шалкарская зона входит в топ-10 перспективных территорий развития туризма. Красота здешних мест завораживает. В озерах прозрачная вода, по берегам растут березы и сосны, камни и скалы разнооб­разят ландшафт.

С каждым годом увеличивается поток туристов. Гости из Омской области предпочитают останавливаться на берегу озера Имантау, над которым возвышается гора, а посреди водной глади красуется остров. Туристы не сомневаются в лечебных свойствах воды озера Шалкар.

Еще недавно далекая от цивилизации местность мало-помалу приобретает цивильные черты. На въезде появились схемы расположения баз отдыха, которых здесь уже 17. Работает один санаторий. На схемах указаны номера мобильных телефонов админист­раций баз отдыха. Позвонить лучше всего сразу, пока еще есть мобильная связь. Чем ближе к озеру, тем она хуже. Интернета там вообще нет. Увы... Но вопрос ставится и решается.

– АО «Транстелеком» разрабатывает проектно-сметную документацию на установку шести (!) антенно-мачтовых сооружений для обеспечения курортной зоны качественной сотовой связью и Интернетом, – сообщил на заседании Общественного совета руководитель отдела развития туризма и лицензирования областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Канат Шамсутдинов.

Оплата за въезд на территорию зоны отдыха производится на КПП близ села Айыртау, а за проживание – при въезде на территорию базы отдыха. Оплата наличными, поскольку Интернет не работает. Зато есть… электричество. По крайней мере, на базе отдыха «Турпан». Здесь на деревьях висят деревянные щиты с розетками.

– Это большой плюс! – считает Гулбахша Мусабаева.

Спорить не будем. В сосновом лесу, конечно, лучше пользоваться электрическим чайником, чем газовой горелкой или костром. Пожарную опасность никто не отменял!

Бывалые туристы советуют привозить с собой продукты и питьевую воду. Самая близкая торговая точка расположена в селе Саумалкол. Владельцы баз отдыха охотно дают телефоны курьеров. Местные жители ездят за продуктами для туристов в село. Но курьеров мало, а турис­тов в горячий сезон много, так что ожидать исполнения заказа приходится долго.

Места для сбора мусора есть. Это тоже плюс. А вот туалеты близко – это минус, в жару неприятный запах усиливается и разносится широко по округе.

Еще минус – нет централизованного освещения. Нет также ни одного кафе. Но и это можно пережить. Тишина, уединение, прекрасный вид на озеро, рыбалка – все это скрашивает пребывание. Самая главная беда – это дороги. Проселки после дождя превращаются в непреодолимое препятствие для легковых автомобилей.

И тем не менее количество туристов растет. Больше всего их привлекает Имантау-Шалкарская курортная зона, которая, с одной стороны, напоминает Щучинско-Боровскую, а с другой – выгодно отличается малой загруженностью.

Но современному туристу все-таки нужен хороший сервис. До недавнего времени местные власти не могли привлечь в этот красивейший уголок природы крупных инвесторов, так как не был утвержден Генеральный план развития национального парка «Кокшетау», на территории которого и находится курортная зона. Но теперь план утвержден, инвесторы нашлись и уже разрабатывают проектно-сметную документацию на строительство современных круглогодичных экоотелей, глэмпингов, объектов автокараванинга. Сумма инвестиций предположительно составит 4,5 млрд тенге.

– Главное, – считает Канат Шамсутдинов, – нужно спроектировать и построить инженерную и транспортную инфраструктуру. Для решения этого вопроса совместно с Министерством экологии и природных ресурсов создана комиссия по переводу земель национального парка в земли запаса акимата Айыртауского района.

С прошлого года в Северо-Казахстанской области действуют меры государственной поддерж­ки в сфере туризма. Так, бизнесменам могут возмес­тить 10% от затрат при строи­тельстве или реконструкции объектов туристической деятельности и объектов придорожного сервиса.

#СКО #туризм #курорт #электричество #Сети #сосны #чайники

Популярное

Все
Жители села Карабулак Ескельдинского района массово жалуются на некачественный Интернет и бездействие со стороны поставщика услуг
Сегодняшние новостройки таят в себе немало сюрпризов
Самые знойные дни июля и наступивший август жители села Жибек Жолы переживают без водопроводной воды, спасаясь от жары кто как может
Сборная Казахстана выиграла первую золотую медаль на летней Универсиаде-2023, которая проходит в китайском Чэнду
На сегодняшний день, по разным оценкам, утеряно до 70% традиционных казахских ремесел
120 миллионов тенге выманила мошенница за изгнание демонов
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Казахстанско-афганские отношения могут выйти на новый этап развития
В управлении здравоохранения Туркестанской области говорят, что срочно требуется 258 врачей, чтобы закрыть вакансии в лечебных учреждениях региона
Пожилого прохожего избил на камеру подросток в Алматы
Встречаемся в библиотеке!
13 сотрудников оскандалившегося центра спецсоцуслуг в Караганде отстранены от работы
Названа предварительная причина гибели рабочих на свиноферме в СКО
Пожар в многоэтажке Алматы: погибла женщина, четверо детей находятся в реанимации
Причина отравления пока неизвестна – Минздрав о ЧП с детьми в Карагандинской области
Обещанного три года ждут
Достучаться до власть имущих
Сбежавшего осужденного задержали в Карагандинской области
Групповое избиение школьника в Павлодаре – аким области высказался об инциденте
Сотрудников управления образования Шымкента приговорили к штрафам за системную коррупцию
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
В Кызылорде прямо в областной детской больнице организовали обряд тұсау кесер для ребенка, которому медики спасли жизнь
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Жезказганские волонтеры обвиняют владельца питомника для собак «Алтынқұс» в жестоком обращении с животными
Необычной и сказочной кажется выставка Аrt welding (художественная сварка) в арт-центре Qyzyljar
Стало известно о состоянии девочки, попавшей под колеса грузовика в Алматы
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
В Кызылорде началось бесплатное обучение женщин в рамках национального проекта «Мен – кәсіпкер»
Требования к маркировке молока и молочной продукции станут жестче
Месси оформил первый дубль за "Интер Майами"
В Государственном музее искусств им. Абылхана Кастеева проходит выставка «Светя другим, сгораю сам», посвященная медицинским работникам
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Женщина едва не сбросилась с моста из-за приговора сыну в Астане
Не служивших в армии освободят от необходимости получения военных билетов – Минобороны РК
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет

Читайте также

Казахстанские ремесленники попросили поддержки у МИИР
Ярмарка вакансий пройдет в Астане
2,5 тысячи литров контрафактного алкоголя обнаружили полице…
Загрязнение реки Филиповка в ВКО: что показали результаты л…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]