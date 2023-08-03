Первый шаг на пути к «гламурному» туризму сделан в Северо-Казахстанской области: на соснах в местной Имантау-Шалкарской курортной зоне появились… электрические розетки

– Мы часто приезжаем сюда всей семьей, – рассказывает она. – Имантау-Шалкарская зона входит в топ-10 перспективных территорий развития туризма. Красота здешних мест завораживает. В озерах прозрачная вода, по берегам растут березы и сосны, камни и скалы разнооб­разят ландшафт.

С каждым годом увеличивается поток туристов. Гости из Омской области предпочитают останавливаться на берегу озера Имантау, над которым возвышается гора, а посреди водной глади красуется остров. Туристы не сомневаются в лечебных свойствах воды озера Шалкар.

Еще недавно далекая от цивилизации местность мало-помалу приобретает цивильные черты. На въезде появились схемы расположения баз отдыха, которых здесь уже 17. Работает один санаторий. На схемах указаны номера мобильных телефонов админист­раций баз отдыха. Позвонить лучше всего сразу, пока еще есть мобильная связь. Чем ближе к озеру, тем она хуже. Интернета там вообще нет. Увы... Но вопрос ставится и решается.

– АО «Транстелеком» разрабатывает проектно-сметную документацию на установку шести (!) антенно-мачтовых сооружений для обеспечения курортной зоны качественной сотовой связью и Интернетом, – сообщил на заседании Общественного совета руководитель отдела развития туризма и лицензирования областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Канат Шамсутдинов.

Оплата за въезд на территорию зоны отдыха производится на КПП близ села Айыртау, а за проживание – при въезде на территорию базы отдыха. Оплата наличными, поскольку Интернет не работает. Зато есть… электричество. По крайней мере, на базе отдыха «Турпан». Здесь на деревьях висят деревянные щиты с розетками.

– Это большой плюс! – считает Гулбахша Мусабаева.

Спорить не будем. В сосновом лесу, конечно, лучше пользоваться электрическим чайником, чем газовой горелкой или костром. Пожарную опасность никто не отменял!

Бывалые туристы советуют привозить с собой продукты и питьевую воду. Самая близкая торговая точка расположена в селе Саумалкол. Владельцы баз отдыха охотно дают телефоны курьеров. Местные жители ездят за продуктами для туристов в село. Но курьеров мало, а турис­тов в горячий сезон много, так что ожидать исполнения заказа приходится долго.

Места для сбора мусора есть. Это тоже плюс. А вот туалеты близко – это минус, в жару неприятный запах усиливается и разносится широко по округе.

Еще минус – нет централизованного освещения. Нет также ни одного кафе. Но и это можно пережить. Тишина, уединение, прекрасный вид на озеро, рыбалка – все это скрашивает пребывание. Самая главная беда – это дороги. Проселки после дождя превращаются в непреодолимое препятствие для легковых автомобилей.

И тем не менее количество туристов растет. Больше всего их привлекает Имантау-Шалкарская курортная зона, которая, с одной стороны, напоминает Щучинско-Боровскую, а с другой – выгодно отличается малой загруженностью.

Но современному туристу все-таки нужен хороший сервис. До недавнего времени местные власти не могли привлечь в этот красивейший уголок природы крупных инвесторов, так как не был утвержден Генеральный план развития национального парка «Кокшетау», на территории которого и находится курортная зона. Но теперь план утвержден, инвесторы нашлись и уже разрабатывают проектно-сметную документацию на строительство современных круглогодичных экоотелей, глэмпингов, объектов автокараванинга. Сумма инвестиций предположительно составит 4,5 млрд тенге.

– Главное, – считает Канат Шамсутдинов, – нужно спроектировать и построить инженерную и транспортную инфраструктуру. Для решения этого вопроса совместно с Министерством экологии и природных ресурсов создана комиссия по переводу земель национального парка в земли запаса акимата Айыртауского района.

С прошлого года в Северо-Казахстанской области действуют меры государственной поддерж­ки в сфере туризма. Так, бизнесменам могут возмес­тить 10% от затрат при строи­тельстве или реконструкции объектов туристической деятельности и объектов придорожного сервиса.