Первый шаг на пути к «гламурному» туризму сделан в Северо-Казахстанской области: на соснах в местной Имантау-Шалкарской курортной зоне появились… электрические розетки Общество 3 августа 2023 г. 0:30 2 Андрей Кратенко Фанатом этих чудесных мест, где со временем, хочется надеяться, возникнут круглогодичные экоотели, глэмпинги и объекты для развития автомобильного караванинга, считает себя член Общественного совета Северо-Казахстанской области Гулбахша Мусабаева. фото отдела по развитию туризма СКО – Мы часто приезжаем сюда всей семьей, – рассказывает она. – Имантау-Шалкарская зона входит в топ-10 перспективных территорий развития туризма. Красота здешних мест завораживает. В озерах прозрачная вода, по берегам растут березы и сосны, камни и скалы разнообразят ландшафт. С каждым годом увеличивается поток туристов. Гости из Омской области предпочитают останавливаться на берегу озера Имантау, над которым возвышается гора, а посреди водной глади красуется остров. Туристы не сомневаются в лечебных свойствах воды озера Шалкар. Еще недавно далекая от цивилизации местность мало-помалу приобретает цивильные черты. На въезде появились схемы расположения баз отдыха, которых здесь уже 17. Работает один санаторий. На схемах указаны номера мобильных телефонов администраций баз отдыха. Позвонить лучше всего сразу, пока еще есть мобильная связь. Чем ближе к озеру, тем она хуже. Интернета там вообще нет. Увы... Но вопрос ставится и решается. – АО «Транстелеком» разрабатывает проектно-сметную документацию на установку шести (!) антенно-мачтовых сооружений для обеспечения курортной зоны качественной сотовой связью и Интернетом, – сообщил на заседании Общественного совета руководитель отдела развития туризма и лицензирования областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Канат Шамсутдинов. Оплата за въезд на территорию зоны отдыха производится на КПП близ села Айыртау, а за проживание – при въезде на территорию базы отдыха. Оплата наличными, поскольку Интернет не работает. Зато есть… электричество. По крайней мере, на базе отдыха «Турпан». Здесь на деревьях висят деревянные щиты с розетками. – Это большой плюс! – считает Гулбахша Мусабаева. Спорить не будем. В сосновом лесу, конечно, лучше пользоваться электрическим чайником, чем газовой горелкой или костром. Пожарную опасность никто не отменял! Бывалые туристы советуют привозить с собой продукты и питьевую воду. Самая близкая торговая точка расположена в селе Саумалкол. Владельцы баз отдыха охотно дают телефоны курьеров. Местные жители ездят за продуктами для туристов в село. Но курьеров мало, а туристов в горячий сезон много, так что ожидать исполнения заказа приходится долго. Места для сбора мусора есть. Это тоже плюс. А вот туалеты близко – это минус, в жару неприятный запах усиливается и разносится широко по округе. Еще минус – нет централизованного освещения. Нет также ни одного кафе. Но и это можно пережить. Тишина, уединение, прекрасный вид на озеро, рыбалка – все это скрашивает пребывание. Самая главная беда – это дороги. Проселки после дождя превращаются в непреодолимое препятствие для легковых автомобилей. И тем не менее количество туристов растет. Больше всего их привлекает Имантау-Шалкарская курортная зона, которая, с одной стороны, напоминает Щучинско-Боровскую, а с другой – выгодно отличается малой загруженностью. Но современному туристу все-таки нужен хороший сервис. До недавнего времени местные власти не могли привлечь в этот красивейший уголок природы крупных инвесторов, так как не был утвержден Генеральный план развития национального парка «Кокшетау», на территории которого и находится курортная зона. Но теперь план утвержден, инвесторы нашлись и уже разрабатывают проектно-сметную документацию на строительство современных круглогодичных экоотелей, глэмпингов, объектов автокараванинга. Сумма инвестиций предположительно составит 4,5 млрд тенге. – Главное, – считает Канат Шамсутдинов, – нужно спроектировать и построить инженерную и транспортную инфраструктуру. Для решения этого вопроса совместно с Министерством экологии и природных ресурсов создана комиссия по переводу земель национального парка в земли запаса акимата Айыртауского района. С прошлого года в Северо-Казахстанской области действуют меры государственной поддержки в сфере туризма. Так, бизнесменам могут возместить 10% от затрат при строительстве или реконструкции объектов туристической деятельности и объектов придорожного сервиса. #СКО #туризм #курорт #электричество #Сети #сосны #чайники