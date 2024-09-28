Первый вертолетный туристический маршрут протестирован в Бурабае

Туризм
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В фокусе рабочей поездки акима Акмолинской области Марата Ахметжанова в Бурабайский район – перспективы развития туристической инфраструктуры, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Акмолинской области

В ходе поездки аким области и министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов приняли участие в запуске первого воздушного экскурсионного маршрута над курортом Бурабай, назвав это событие важным шагом в развитии аэротуризма в регионе.

Экскурсионный туристический полет будет осуществляться на вертолетах малой авиации вместимостью до 3 пассажиров. С наступлением следующего туристического сезона желающие могут воспользоваться данной услугой.

В этот же день глава региона и министр туризма и спорта приняли участие в торжественном мероприятии «Aqmola Tourism Event», посвящённом Всемирному дню туризма.

Марат Ахметжанов отметил, что на сегодняшний день туризм – мощный инструмент для установления международных связей, укрепления мира и обмена культурным опытом.

«Глава государства уделяет особое внимание развитию туризма и в ежегодном Послании народу Казахстана подчеркивает экономическую значимость туристской отрасли. Наличие 3 государственных национальных природных парков, уникального Коргалжынского заповедника, занесенного в список природного наследия ЮНЕСКО, делает область весьма привлекательной для посещений. Перед нами стоят немалые задачи для развития данной отрасли, и я уверен, что наша совместная работа будет построена в конструктивном формате. Только вместе мы сможем сделать наш регион интересным, привлекательным и отвечающим современным требованиям туристического рынка», – подчеркнул аким области.

За добросовестный труд и вклад в развитие туризма ряд акмолинцев были награждены нагрудным знаком «Туризм саласының үздігі», почетными грамотами министра туризма и спорта, благодарственными письмами акима области.

#Акмолинская область #Бурабай #вертолетный туристический маршрут

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