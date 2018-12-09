Песню на казахском языке исполнил Димаш в финале "Мисс Мира - 2018"

Казахстанский певец Димаш Кудайберген спел на сцене конкурса красоты "Мисс Мира - 2018", финал которого состоялся 8 декабря на китайском острове Хайнань, сообщает Kazpravda.kz.
"Обладатель международной премии, певец-сенсация Димаш поразил зрителей потрясающим исполнением, демонстрируя свой невероятный вокальный диапазон", - отметили организаторы конкурса в Инстаграм.
Димаш исполнил одну из своих композиторских работ - песню "Ұмытылмас күн".
"Еще пару лет назад кто мог подумать, что песня на казахском будет звучать на "Мисс Мира". Димаш, ты делаешь невозможное возможным", - написано на странице поклонников певца из Казахстана.
Стоит отметить, что прямую трансляцию финала "Мисс Мира - 2018" посмотрели более миллиарда телезрителей в 200 странах.
"Обладатель международной премии, певец-сенсация Димаш поразил зрителей потрясающим исполнением, демонстрируя свой невероятный вокальный диапазон", - отметили организаторы конкурса в Инстаграм.
Димаш исполнил одну из своих композиторских работ - песню "Ұмытылмас күн".
"Еще пару лет назад кто мог подумать, что песня на казахском будет звучать на "Мисс Мира". Димаш, ты делаешь невозможное возможным", - написано на странице поклонников певца из Казахстана.
Стоит отметить, что прямую трансляцию финала "Мисс Мира - 2018" посмотрели более миллиарда телезрителей в 200 странах.