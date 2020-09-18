Петропавловск усыпан мертвыми птицами

В Северо-Казахстанской области, где из-за птичьего гриппа на карантин закрывают десять сел в семи районах, гибнет не только домашняя, но и дикая птица, передает

В Петропавловске тушки мертвых ворон, синиц, голубей и воробьев можно увидеть и в городском парке, и просто на улицах.Кроме того, встречается много птиц, которые находятся в явно больном состоянии."Вот посмотрите – нахохлившийся голубь сидит, он практически не реагирует ни на что, видно, что погибает. А вон неподалеку ворона крылья раскинула и уже буквально в агонии. И такие птичьи особи по всему старому парку, буквально на каждом шагу", - проводит печальную экскурсию сотрудник коммунальной службы Андрей Ивлев, который работает на уборке улиц.Между тем горожане стали замечать, что на городских улицах появилось и много раздавленных автомобилями голубей. Водители отмечают, что птицы ведут себя очень странно, сидят на дороге и не взлетают при виде приближающегося автомобиля."Сегодня у меня была такая ситуация. Еду, вижу голубей на дороге, сигналю, а они не улетают. Вышел с машины, а они сидят, подвинул их ногой, а им все равно. Побоялся брать в руки, объехал. Честно скажу, жутко стало", - делится житель Петропавловска Ербол.Ранее сообщалось, что в СКО из-за птичьего гриппа на карантин закрывают десять сел в семи районах - Тимирязевском, Тайыншинском, Жамбылском, Кызылжарском, Шал акына, им. Г. Мусрепова, Магжана Жумабаева.По условиям карантина будет максимально ограничено перемещение людей и автотранспорта. Полностью исключается вывоз птицы и продукции птицеводства, пуха, пера, кормов, оборудования, используемого в птицеводстве из карантинной зоны. Будут проведены мероприятия по изъятию и уничтожению птицы, являющейся источником заболевания. Утилизация проводится путем сжигания.По официальным данным, в регионе погибло уже семь тысяч птиц, цифра продолжает расти. Но сами сельчане утверждают, что счет идет на десятки тысяч. Мертвых гусей, кур и уток даже не успевают сжигать.