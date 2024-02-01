Певец Зайсана

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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Песни на слова Галыма Байбатырова и его стихи прозвучали в ходе творческой встречи в память о литераторе.

фото предоставлено организаторами

Поводом для творческой встречи, организованной Областной библиотекой им. А. С. Пушкина, стало 75-летие писателя. К сожалению, сам литератор рано ушел из жизни, но оставил после себя богатое творческое и краеведческое наследие – стихи, пьесы, очерки, рассказы.

Галым Байбатыров – уроженец Зайсанского района Восточного Казахстана. Его первые стихи были опубликованы в 1966 году, затем у автора вышло три поэтических сборника: «Сәуір самалы», «Үміттің оты сөнбейді», «Арман дүние». Главными героями его произведений были горы и степи родного края, озеро Зайсан, или, как говорил Галым, озеро-Вельможа, жизнь земляков в аулах, человеческие отношения, любовь, верность, юность…

– Стихи Галыма Байбатырова простые, трогательные, запоминающиеся. Их с удовольствием брали композиторы. Одна из самых любимых песен устькаменогорцев – «Өскеменім» – написана на его стихи, – отметил председатель Восточно-Казахстанского областного филиала Союза писателей РК Алибек Кантарбаев.

Галым Байбатыров также написал ряд пьес, которые с успехом были поставлены разными театральными коллективами. В репертуар областного драматического театра до сих пор входят спектакли по пьесам Байбатырова «Өңім бе, ойбай түсім бе», «Албас­ты операциясы», «Отан үшін». Большое место в наследии литератора занимают исследования по краеведению. Уроженец зайсанских раздолий с увлечением собирал сведения по истории своей малой родины, об известных личностях. В Усть-Каменогорске у него вышла большая книга «Шежірелі Шығыс өңірі», посвященная прошлому востока Казахстана.

Как отметили организаторы, в фондах библиотеки им. А. С. Пушкина хранится много книг Галыма Байбатырова на казахском и русском языках, у читателей всегда есть возможность познакомиться с его творчеством.

#культура #память #поэзия #литературный вечер #Галым Байбатыров

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