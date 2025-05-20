Фото: PGL / escorenews.com

Сильнейшие игроки мира, полные трибуны, а также миллионы онлайн-зрителей. В столице прошёл масштабный международный киберспортивный турнир PGL Astana 2025 по дисциплине Counter-Strike 2. Финал первенства состоялся на «Барыс Арене», передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Обычно здесь гремят шайбы и трибуны скандируют «Барыс!», но на время PGL Astana 2025 ледовая арена преобразилась: болельщики обсуждают не голевые моменты, а удачные фраги и тактику. Даже звуковая система здесь настроена так, чтобы каждый выстрел AWP и взрыв C4 звучал максимально эпично.

Киберспортивный турнир по Counter-Strike 2 такого масштаба впервые прошёл на территории стран СНГ. Призовой фонд в $1 млн 250 тысяч заинтересовал сразу 16 сильнейших коллективов, в составе которых было немало казахстанцев. Бывший профессиональный игрок, чемпион мира, победитель PGL Major Krakow Даурен Кыстаубаев, более известный как AdreN отметил, что был приятно удивлён размахом первенства.

- Атмосфера очень крутая, потрясающая! Я всегда мечтал, чтобы в Казахстане проводился турнир такого масштаба. Общался с игроками, спрашивал. Мне было важно знать, как им турнир, как им город. Они сказали, что вообще всё потрясающе, классно! - поделился впечатлениями чемпион мира по Counter-Strike 2 Даурен Кыстаубаев.

Мощнейшие компьютеры, LED-экраны и высокоскоростной интернет. PGL Astana 2025 – событие международного уровня, поэтому качество организации должно быть на высоте. По мнению чемпиона мира Рустема Телепова, приезд такого турнира в Казахстан – свидетельство того, что киберспорт в стране стремительно развивается и уже достиг серьёзных высот.

- Все удивлены, все рады. Это новая страна для киберспорта. Зарубежные спортсмены, которые приехали, были сильно удивлены развитием Казахстана и в целом тем, что здесь все следят за киберспортом, и столько болельщиков подходят к ним, ждут у отелей. Они все в восторге. Мне кажется, для всего Казахстана и в целом для киберспортсменов это хороший плацдарм, для того чтобы тут проводили турниры не только PGL, но и другие турнирные операторы, - говорит чемпион мира по Counter-Strike 2 Рустем Телепов.

Кульминацией киберспортивного турнира стал финальный матч, который собрал полный зал, – все места были заняты. Тысячи болельщиков собрались, чтобы лично увидеть долгожданную развязку и поддержать любимые команды.

- Киберспорт приближается к большому спорту, он превращается в социальный лифт, канал саморазвития для молодого поколения. У казахов очень хорошая предрасположенность к виртуальным играм, особенно к Counter-Strike. Это связано не только с темпераментом и боевым духом, в целом такие игры нам хорошо даются. Если, например, в футзале бразильцы приезжают к нам играть в качестве легионеров, то тут казах пошёл в бразильскую команду и является там лидером. Думаю, это хорошо для репутации нашей страны, - отмечает киберспортивный эксперт Алинур Мирасов.

До финала турнира дошли коллективы Team Spirit и Astralis. Фаворитом решающего противостояния была команда Team Spirit, но их соперникам удалось навязать конкуренцию.

Нашумевшее киберспортивное событие подошло к концу. По итогам всех баталий чемпионом PGL Astana 2025 стал коллектив Team Spirit. В матче за третье место встретились турецкая команда Aurora и бразильская Furia. По итогам трёх карт сильнее оказался коллектив из Турции. Выступающий за бразильский клуб 20-летний казахстанец Данил Голубенко занял четвёртое место.

- Очень хотел завоевать титул, потому что турнир проводился на моей Родине. Но, наверное, это стало ошибкой, потому что ко всем соревнованиям необходимо подходить одинаково. Для меня было честью сыграть здесь, на своей земле, и показать, на что способны казахстанские киберспортсмены. Рад находиться здесь. Да, результата не вышло, однако это хороший путь в моей дальнейшей жизни. Я получил великолепный опыт, - сказал казахстанский киберспортсмен, игрок команды Furia Данил Голубенко.

Благодаря успешной организации турнира, в следующем году PGL вновь вернётся в столицу Казахстана. Ключевое событие в мире киберспорта пройдёт в середине мая.