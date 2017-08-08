Пхеньян пригрозил "физическим ответом" на новые санкции

В мире
Северная Корея пригрозила принять "физические действия" в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в отношении нее новых санкций. Об этом говорится в заявлении Комитета по поддержанию мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ТАСС.
В Пхеньяне назвали новую резолюцию СБ ООН "террористическим актом". Ранее Северная Корея отвергла "состряпанный США и враждебными силами" документ, как нарушающий суверенитет КНДР.
Одновременно с последним высказыванием в американских СМИ появилась информация об оснащении северокорейских патрульных катеров противокорабельными ракетами. Телеканал Fox News уточняет, что на такой шаг Пхеньян пошел впервые с 2014 года.
5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.
В Пхеньяне назвали новую резолюцию СБ ООН "террористическим актом". Ранее Северная Корея отвергла "состряпанный США и враждебными силами" документ, как нарушающий суверенитет КНДР.
Одновременно с последним высказыванием в американских СМИ появилась информация об оснащении северокорейских патрульных катеров противокорабельными ракетами. Телеканал Fox News уточняет, что на такой шаг Пхеньян пошел впервые с 2014 года.
5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.