Пик пассажироперевозок наступил в Китае в преддверии праздника Весны

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26 января в Китае официально стартовал 40-дневный "Чуньюнь" - пик пассажироперевозок в преддверии китайского Нового года (Праздник Весны), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Российскую Газету

Фото: Медиакорпорация Китая

По данным Министерства транспорта КНР, в этот период пассажиропоток на железных и автомобильных дорогах, водных путях и в гражданской авиации достигнет 1,8 млрд человек, а на собственном автотранспорте будет перемещаться порядка 7,2 млрд человек.

Напомним, с 9 по 11 февраля 2024 года в связи с празднованием китайского Нового года (Праздник весны) временно приостановлено движение лиц, транспортных средств и грузов через автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе. 

В этом году праздник Весны - традиционный китайский Новый год по лунному календарю - выпадает на 10 февраля.

 

#казахстан #Китай #граница #пассажир #Новый год

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