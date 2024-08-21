Пилотная сельхозперепись стартовала в Казахстане

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Дина Махамбетова

Данная кампания проводится для сбора актуальной информации о состоянии сельского хозяйства, включая количество хозяйств, поголовье скота, наличие построек, сельскохозяйст­венной техники, используе­мые технологии и ресурсы. Это позволит анализировать текущее состоя­ние аграрного сектора, выявлять тенденции и проблемы, а также разрабатывать стратегические планы и программы поддержки сельского хозяйства. Так, например, на основе данных переписи могут рассматриваться вопросы назначения субсидий, выдачи кредитов и других форм государст­венной поддержки.

фото из архива "КП"

Основной этап сельскохозяйст­венной переписи будет проведен с 1 августа по 20 октября 2025 года, пилотный – с 20 авгус­та по 30 сентября 2024 года. В перписи участвуют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП, включая крестьянские или фермерские хозяйства, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность в области животноводства, растениеводства и рыбоводства, домашние хозяйства, имеющие земельные участки (дачные, садовые, огородные), для ведения личного подсобного хозяйства и⁄или имеющие сельско­хозяйственных животных.

Перепись позволит актуализировать данные о земельных и посевных площадях, поголовье сельскохозяйственных животных и птиц, сельскохозяйственной технике и оборудовании, а также другие аспекты, касающиеся сельскохозяйственной инфраструктуры.

Респондентам необходимо будет ответить на вопросы о характеристике субъектов переписи по видам деятельности, наличию инженерно-технических коммуникаций, автономных источников энергии, объектов сельскохозяйственной инфраструктуры, трудовых ресурсах, наличию и структуре производственных построек и сооружений, о производстве органической продукции.

Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП, включая крестьянские или фермерские хозяйства, а также домашние хозяйства могут пройти сельхозперепись самостоятельно, заполнив опросный лист на сайте sanaq.gov.kz.

Бюро национальной статистики гарантирует анонимность полученных данных и их использование строго в статистических целях. Цифры будут обработаны в агрегированном виде и опубликованы без раскрытия личности респондента.

Респонденты могут получить подробную консультацию в контакт-центре бюро 1446, звонки принимаются с 9.00 до 18.30 в будние дни, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК.

#сельское хозяйство #техника #перепись

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