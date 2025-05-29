Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане состоялся запуск пилотного проекта FASEP по раннему выявлению рака молочной железы, сообщает Kazpravda.kz

Цифровой маммограф с функцией 3D-томосинтеза – передовая система визуализации, которая позволяет с высокой точностью выявлять опухоли на ранних стадиях, особенно у женщин с высокой плотностью тканей.

Оборудование установлено в трех медицинских организациях: в РЦ ПМСП, в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии и в столичной поликлинике №7.

«Мы уверены, что этот аппарат позволит улучшить качество диагностики, снизить количество ложноположительных результатов и обеспечить эффективное динамическое наблюдение за пациентками с выявленными новообразованиями. Сегодня мы делаем значительный шаг на пути к улучшению женского здоровья в нашей стране», — отметила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в ходе визита французской делегации по случаю запуска проекта.

Инициатива реализуется в рамках программы «Решения по диагностической визуализации для скрининга рака молочной железы в Казахстане» при содействии французского социального фонда помощи и поддержки развивающимся странам при Правительстве Франции.

Также, Казахстан и Узбекистан договорились создать академический хаб по детскому раку.