Проект реализуется совместно с французской компанией C3Medical на базе Республиканского центра первичной медико-санитарной помощи
В Астане состоялся запуск пилотного проекта FASEP по раннему выявлению рака молочной железы, сообщает Kazpravda.kz
Цифровой маммограф с функцией 3D-томосинтеза – передовая система визуализации, которая позволяет с высокой точностью выявлять опухоли на ранних стадиях, особенно у женщин с высокой плотностью тканей.
Оборудование установлено в трех медицинских организациях: в РЦ ПМСП, в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии и в столичной поликлинике №7.
«Мы уверены, что этот аппарат позволит улучшить качество диагностики, снизить количество ложноположительных результатов и обеспечить эффективное динамическое наблюдение за пациентками с выявленными новообразованиями. Сегодня мы делаем значительный шаг на пути к улучшению женского здоровья в нашей стране», — отметила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова в ходе визита французской делегации по случаю запуска проекта.
Инициатива реализуется в рамках программы «Решения по диагностической визуализации для скрининга рака молочной железы в Казахстане» при содействии французского социального фонда помощи и поддержки развивающимся странам при Правительстве Франции.
Также, Казахстан и Узбекистан договорились создать академический хаб по детскому раку.