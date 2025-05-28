Казахстан и Узбекистан договорились создать академический хаб по детскому раку

Международное сотрудничество,Здравоохранение
126
Дана Аменова
корреспондент

Он будет функционировать на базе Центра сердца UMC

Фото: пресс-служба Минздрава

В рамках Конференции высокого уровня «Диалог во имя детей: Центральная Азия и ЮНИСЕФ», прошедшей в Ташкенте, состоялась двусторонняя встреча министров здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой и Узбекистана — Асилбека Худаярова, сообщает Kazpravda.kz  

По информации Минздрава, стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в сфере здравоохранения, в том числе совместные научно-исследовательские проекты, направленные на улучшение качества медицинских услуг, обмен опытом по оказанию медицинской помощи, взаимодействие в рамках коалиции стран по первичной медико-санитарной помощи, а также проведение комплексных исследований экологических факторов, влияющих на здоровье населения Аральского региона.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам охраны здоровья детей. Казахстан предложил создать Международный академический хаб по детскому раку, выразив готовность активно участвовать в его реализации.

«В Казахстане широко внедряются высокотехнологичные инновационные методы диагностики и лечения онкозаболеваний: иммуногистохимия, иммунофенотипирование, определение специфических онкомаркеров, высокодозная химиотерапия при саркомах костей и мягких тканей, органосохраняющие методы хирургического лечения при костных саркомах. В октябре этого года на базе Национального онкоцентра в Астане запускается Протонный центр с пропускной способностью более 800 человек в год, планируется проведение радиойодтерапии для детей для населения стран Центральноазиатского региона», – отметила министр.

Кроме того, глава ведомства предложила создать Международный хаб по взрослой онкологии и онкогематологии на базе Национального научного онкологического центра, а также Международный хаб по детской кардиохирургии на базе Центра сердца UMC, в том числе с возможностью оказания помощи детям из Каракалпакстана.

Глава ведомства добавила, что отдельные направления медицины в Казахстане уже сегодня успешно конкурируют на международном уровне.

В стационарах страны активно внедряются технологии, соответствующие передовым международным стандартам, что позволяет обеспечивать население высокотехнологичной медицинской помощью.

По итогам встречи было достигнуто соглашение о проведении Дней казахстанской медицины в Узбекистане в 2025 году и Дней узбекской медицины в Казахстане в 2026 году.

Также стороны договорились о создании Международного хаба в сфере здравоохранения. 

#дети #Узбекистан #Минздрав #хаб #рак

Популярное

Все
Срезан склон холма, жди оползня…
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
В Псковской области почтили память казахстанских героев
В зоосаду Бурабая радуются пополнению
Гран-при айтыса «Столица трех эпох – Кызылорда» завоевала акын из Астаны
В Алматы открылась выставка народного художника СССР Урала Тансыкбаева
Игорный бизнес – сфера особого внимания
Казахстан попал в «десятку»
Активизировались работы по борьбе с саранчой
Ulttyq ónim: истории преодоления трудностей и успеха
Родительский контроль 2.0
Любимые песни и... стулья в проходе
В области Жетысу прошли мероприятия к юбилею писателя Алимжанова
Воспитать из мальчиков мужчин
Каникулы-каникулы – веселая пора!
Представлена модель партнерства госструктур и НПО
Свой фронт в тылу
Подвиг капитана Кудагельдинова
Искусство вопреки репрессиям
Учитель с большой буквы
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
Новые правила регистрации мобильных телефонов
В Атырауской области почти вдвое увеличены посевные площади
Похолодание прогнозируют в Казахстане
ЕАЭС продлил сроки регистрации лекарств по нацправилам
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Мажилисмен обеспокоился подорожанием автостраховки на 200 процентов
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый сервис запустили в мобильном приложении «ЦОН»
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
21 мая – День специалиста инженерно-авиационного обеспечения
Бесплатные кружки на грани закрытия
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Будет ли в столице новый сквер?

Читайте также

Президенты Казахстана и Руанды определили ряд направлений д…
Во Франции одобрили закон об эвтаназии
Бектенов открыл Казахстанско-французский инвестиционный фор…
Сразу 8 объектов здравоохранения строят в Кербулакском райо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]