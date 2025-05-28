Он будет функционировать на базе Центра сердца UMC

Фото: пресс-служба Минздрава

В рамках Конференции высокого уровня «Диалог во имя детей: Центральная Азия и ЮНИСЕФ», прошедшей в Ташкенте, состоялась двусторонняя встреча министров здравоохранения Казахстана Акмарал Альназаровой и Узбекистана — Асилбека Худаярова, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минздрава, стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества в сфере здравоохранения, в том числе совместные научно-исследовательские проекты, направленные на улучшение качества медицинских услуг, обмен опытом по оказанию медицинской помощи, взаимодействие в рамках коалиции стран по первичной медико-санитарной помощи, а также проведение комплексных исследований экологических факторов, влияющих на здоровье населения Аральского региона.

Особое внимание на встрече было уделено вопросам охраны здоровья детей. Казахстан предложил создать Международный академический хаб по детскому раку, выразив готовность активно участвовать в его реализации.

«В Казахстане широко внедряются высокотехнологичные инновационные методы диагностики и лечения онкозаболеваний: иммуногистохимия, иммунофенотипирование, определение специфических онкомаркеров, высокодозная химиотерапия при саркомах костей и мягких тканей, органосохраняющие методы хирургического лечения при костных саркомах. В октябре этого года на базе Национального онкоцентра в Астане запускается Протонный центр с пропускной способностью более 800 человек в год, планируется проведение радиойодтерапии для детей для населения стран Центральноазиатского региона», – отметила министр.

Кроме того, глава ведомства предложила создать Международный хаб по взрослой онкологии и онкогематологии на базе Национального научного онкологического центра, а также Международный хаб по детской кардиохирургии на базе Центра сердца UMC, в том числе с возможностью оказания помощи детям из Каракалпакстана.

Глава ведомства добавила, что отдельные направления медицины в Казахстане уже сегодня успешно конкурируют на международном уровне.

В стационарах страны активно внедряются технологии, соответствующие передовым международным стандартам, что позволяет обеспечивать население высокотехнологичной медицинской помощью.

По итогам встречи было достигнуто соглашение о проведении Дней казахстанской медицины в Узбекистане в 2025 году и Дней узбекской медицины в Казахстане в 2026 году.

Также стороны договорились о создании Международного хаба в сфере здравоохранения.