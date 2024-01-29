Пилотный проект по телемедицине для сельских жителей запустили в СКО

В Северо-Казахстанской области реализован пилотный проект по телемедицине, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В областной взрослой и детской больницах и медучреждениях отдаленных районов СКО установили 16 телемедицинских комплексов «Лимстар».

- Особенность этой технологии в том, что врачи будут дистанционно консультировать и проводить обследование пациента с использованием подключенных медицинских датчиков. Это такие направления как кардиология, гинекология, УЗИ, ЛОР, дерматология и офтальмология, – рассказали в областной администрации.

Предполагается, что благодаря этому сократится время на принятие решений без выезда сельчан в областной центр, а прием узких специалистов станет еще доступнее, отметили в акимате.