Пилотный проект по телемедицине для сельских жителей запустили в СКО
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В Северо-Казахстанской области реализован пилотный проект по телемедицине, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона
В областной взрослой и детской больницах и медучреждениях отдаленных районов СКО установили 16 телемедицинских комплексов «Лимстар».
- Особенность этой технологии в том, что врачи будут дистанционно консультировать и проводить обследование пациента с использованием подключенных медицинских датчиков. Это такие направления как кардиология, гинекология, УЗИ, ЛОР, дерматология и офтальмология, – рассказали в областной администрации.
Предполагается, что благодаря этому сократится время на принятие решений без выезда сельчан в областной центр, а прием узких специалистов станет еще доступнее, отметили в акимате.