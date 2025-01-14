План обучения медработников разработали в Минздраве

Программы обучения разработаны с учетом последних медицинских достижений и технологий, а также изменений в законодательных и нормативных актах

Фото: пресс-служба МЗ РК

В рамках инициативы «Год повышения квалификации медицинских работников» Министерством здравоохранения разработан комплексный план по повышению уровня знаний и навыков врачей, фельдшеров, медсестер, преподавательского состава медицинских вузов и колледжей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК

В рамках Года рабочих профессий, объявленного главой государства в 2025 году, в сфере здравоохранения будет уделено особое внимание уровню образовательных программ в медицинских колледжах и профессиональных компетенций среднего медицинского персонала, с ориентацией на практику.

Совместно с организациями образования и науки разработан план действий повышения квалификации специалистов ПМСП, который состоит из 5 основных направлений:

- формирование нормативной правовой базы по повышению квалификации специалистов ПМСП;

- повышение квалификации специалистов ПМСП (врачей общей практики и медицинских сестер);

- повышение квалификации профессорско-преподавательского состава медицинских вузов и медицинских колледжей;

- совершенствование системы повышения квалификации;

- создание центров адаптации и наставничества для молодых специалистов.

Программы обучения разработаны с учетом последних медицинских достижений и технологий, а также изменений в законодательных и нормативных актах. Каждый курс включает теоретические и преимущественно практические занятия, также самообучение.

Новой программой обучения планируется охватить свыше 2,5 тысяч врачей общей практики, имеющих стаж работы менее 3 лет. Тематики модулей для обучения будут разрабатываться на базе медицинских вузов, исходя из анализа тестирования этой категории слушателей.

В рамках данного плана свыше 3,5 тысяч медицинских сестер повысят квалификацию. Модули обучения среднего медперсонала разработаны по таким основным направлениям, как профилактика и диспансерное наблюдение, патронаж и уход за детьми раннего возраста, оказание помощи при критических состояниях, работа медсестры в реализации ПУЗ, иммунопрофилактика и цифровые технологии.

Курсы повышения квалификации пройдут также свыше 1 600 педагогов медколледжей. Их обучение будет проходить с учетом результатов оценок независимой экзаменации. Преподавателей медицинских вузов предполагается обучать в зависимости от педагогического стажа, педагогических компетенций и результатов независимой оценки знаний.

«Профессиональная подготовка медработников является основой качества медицинской помощи в стране. В рамках Года рабочих профессий и Года повышения квалификации в своей отрасли мы нацелены на создание эффективных и доступных программ, которые помогут специалистам ПМСП, медсестрам, нашим педагогам повысить свои компетенции и обеспечить высокий уровень оказания медпомощи и подготовки медицинских кадров», - отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова в ходе презентации комплексного плана повышения квалификации медработников.

Новые курсы будут организованы в течение 2025 года при поддержке ведущих медицинских центров, профильных внештатных специалистов отрасли и образовательных платформ. Все участники программы получат сертификаты о повышении квалификации, которые будут признаны в системе здравоохранения, добавили в министерстве.