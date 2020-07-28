План поэтапного снятия карантинных мер рассмотрят в Правительстве РК
Екатерина Елисеева
По итогам месяца в Казахстане Госкомиссия рассмотрит план поэтапного снятия строгих ограничительных карантинных мер. Об этом сообщил Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"2 августа истекает срок введенных карантинных мер. В целом, за этот период удалось стабилизировать ситуацию и значительно снизить нагрузку на медицинские организации. Количество выздоровевших превысило 63 процента, снижен ежесуточный прирост заражения с 4 до 1,7 процента. Загруженность мест в стационарах снизилась до 46 процентов, уменьшилось количество вызовов скорой помощи на 38 процентов по сравнению с июнем, создан достаточный запас лекарственных средств в регионах", – сообщил спикер.
По его словам, в этой связи необходимо сохранить и улучшить показатели эпидемиологической ситуации.
"Сегодня Министерством здравоохранения был представлен план поэтапного снятия карантинных мер. С учетом текущей ситуации итогов месяца мы рассмотрим этот план на заседании государственной комиссии и примем соответствующие решения", – добавил Аскар Мамин.