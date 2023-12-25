Планы по реализации программы "Ауыл аманаты" на 2024 год обсудили в правительстве

Сельское хозяйство, Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Под председательством заместителя премьер-министра РК Тамары Дуйсеновой обсуждены итоги реализации программы «Ауыл аманаты» в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и их планы на следующий год, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Как известно, министерствами сельского хозяйства и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности проведен масштабный скрининг сельских округов. По его результатам определена специализация каждого населенного пункта, создана цифровая платформа.

«При распределении средств нужно учесть особенности каждого района. Наша основная цель – это повышение доходов сельчан через открытие собственного бизнеса и создание новых рабочих мест. Поэтому акиматам нужно сфокусироваться именно на этом», — подчеркнула Тамара Дуйсенова.

О результатах работы в Актюбинской области рассказал заместитель акима региона Мавр Абдуллин. По его словам, одна из основных проблем региона – импортозависимость. Поэтому на следующем этапе предусматривается развитие производства по нескольким направлениям. К примеру, по животноводству представлены более 2,5 тысячи проектов, в растениеводстве – 264, в птицеводстве – 285.

Заместитель акима области предложил ввести в правило «покупку домашнего скота у организованных хозяйств», определив их операторами по реализации. Тогда вероятность перепродажи животных между участниками программы будет исключена. Также область планирует больше объединять личные подсобные хозяйства вокруг действующих фермерских и предприятий переработки.

Стоит отметить, программа по повышению доходов населения позволила сократить число безработных на 1210 человек, а получателей АСП – на 157.

Обеспечить собственными продуктами питания население настроены и в Западно-Казахстанской области. По словам замакима Калияра Айтмухамбетова, сейчас регион полностью обеспечивает себя 8 видами социально значимых товаров. С помощью программы «Ауыл аманаты» намерены улучшить позиции еще по 7 пунктам.

На начальном этапе деньги в рамках проекта решили направить на укрепление сырьевой базы. Область будет ориентироваться на переработку. В планах 1345 проектов общей стоимостью порядка 8 млрд тенге. Основную часть средств хотят направить на развитие животноводства и птицеводства.

Каждое животное, закупленное по программе «Ауыл аманаты», обязательно чипируется, что обеспечивает контроль за целевым использованием денег. Учитывая дальние расстояния между населенными пунктами, эффективнее использовать потенциал сельхозугодий поможет создание сельхозкооперативов в сельских округах.

В Туркестанской области немного другие приоритеты. В программе «Ауыл аманаты» приняли участие 64 сельских округа. По промежуточным результатам, созданы более 3,5 тысячи рабочих мест, число получателей АСП уменьшилось на 340 человек, открыты 19 новых объектов переработки сельхозпродукции, профинансировано строительство 328 теплиц, одобрено более 120 проектов по открытию собственного бизнеса.

По словам заместителя акима Туркестанской области Ермека Кенжеханулы, на следующем этапе планируется охватить уже другие сельские округи. Упор будет на создании якорных проектов с переработкой сырья.

В ходе совещания озвучены и вопросы залогового обеспечения кредита, улучшения инфраструктуры в регионах. Все они будут рассматриваться заинтересованными государственными органами.

#регионы #программа #Правительство #сельское хозяйство #Ауыл аманаты #планы #. Дуйсенова

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