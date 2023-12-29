Планы развития животноводства обсудили в правительстве

Сельское хозяйство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Под председательством заместителя премьер-министра РК Серика Жумангарина состоялось совещание, на котором была рассмотрена проводимая работа по развитию отрасли животноводства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Вывести отечественное животноводство в число передовых направлений сельского хозяйства планируется за счет открытия новых рынков экспорта и удешевления производства мяса. Разработана и в скором времени будет утверждена Дорожная карта развития мясного скотоводства и овцеводства на 2024-2026 годы. Реестры третьих стран-импортеров продукции пополняются новыми отечественными компаниями-экспортерами. По состоянию на 27 декабря текущего года в них входят 515 отечественных предприятий (в 2022 г. – 457).

В рамках развития экспорта на открытых рынках проводится работа по расширению номенклатуры поставляемой животноводческой продукции (Китай, Азербайджан, Иран и др.). В частности, в начале декабря 2023 года была достигнута договоренность об открытии азербайджанского рынка для казахстанского мяса КРС и МРС. Ведутся переговоры по согласованию требований к продукции (полутуши и четвертины на кости) с иранской стороной. Также сегодня, 29 декабря, ожидается заключительный раунд переговоров между представителями МСХ РК и Россельхознадзора по открытию экспорта мяса в РФ.

В минувшие выходные завершился визит в нашу страну группы экспертов Главного таможенного управления и МСХ КНР. Делегация провела оценку деятельности ветеринарной службы контроля в Казахстане. Ожидается соответствующее заключение от китайской стороны для финального обсуждения возможностей открытия экспорта мяса в Китай.

Для удешевления отечественного производства изучаются и готовятся к внедрению передовые технологии содержания скота. Дорожная карта предусматривает создание мясных проектов и скотных рынков по австралийскому методу. Его основные преимущества – повышение среднесуточных привесов скота и сокращение периода достижения высоких весовых кондиций.

На сегодня в основных животноводческих регионах сформирован пул из крупных инвестпроектов, имеющих большой потенциал. Так, в областях Жетісу и Абай уже сформированы 2 проекта по овцеводству. ТОО «Алакол-Агро» (область Жетісу) начало сотрудничество с австралийскими консультантами для старта технического аудита проекта расширения откормплощадки до 50 тыс. голов овец.

Кроме того, по итогам визита казахстанской делегации в Австралию 4 фермерских хозяйства заявили о готовности реализовать 5 пилотных крупных инвестпроектов. Это ТОО «Олжа Агро» (Костанайская область), «Терра» (Костанайская область и ЗКО), «Кайып-Ата» (Туркестанская область) и «Кайынды» (область Жетісу). Также в пуле проектов есть заявка от предпринимателей ЗКО на строительство репродуктора по разведению овец.

Как отметили на совещании представители МСХ, для реализации крупных инвестпроектов в животноводстве имеются все необходимые предпосылки. В частности, из возвращенных в государственную собственность 10 млн га сельхозземель только 2,8 млн на сегодня перераспределены для использования. Работа в данном направлении продолжается. Помимо этого, учитывая наличие порядка 60 млн га пастбищных угодий на землях запаса, отрасль отгонного овцеводства имеет большой потенциал для дальнейшего развития.

Серик Жумангарин заслушал руководителей регионов-участников пула инвестпроектов и представителей бизнеса. По итогам обсуждений вице-премьер поручил акиматам совместно с МСХ детально проработать все потенциальные проекты для включения их в общий пул и оказать содействие участникам пилота по внедрению австралийских технологий в производство.

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