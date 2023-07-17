Плата за воду в Шымкенте осталась прежней, однако резко снизились гарантии ее бесперебойной подачи
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Любовь Доброта
Водопровод на 86 городских улицах изношен настолько, что его давно бы следовало заменить на новый. Только вот денег на это нет. К примеру, жители улицы Жангильдина в прошлом году 16 (!) раз сидели без воды, пока аварийные бригады чинили порывы труб. И нет шансов на то, что ситуация улучшится в ближайшие годы. А возможно, им придется пережить такой же коммунальный коллапс, как жителям Астаны и Актау.