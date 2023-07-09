Площадь природного пожара в Атырауской области удалось снизить
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По результатам аэровизуального облета установлено, что принятыми активными мерами удалось снизить площадь открытого горения камышовых зарослей до 28 га, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы МЧС РК.
Напомним, в Атырауской области 7 июля загорелся камыш на площади более 20 га. Позже площадь пожара достигла 50 га.
Авиацией МЧС проводится активная проливка мест тления камыша.
Осуществлено 68 сбросов воды общим объемом более 200 тонн.
Тушение продолжается. Работа осложняется сильной заболоченностью местности, жарой и сильным ветром.
В ликвидации ЧС задействовано порядка 100 человек и 20 единиц техники подразделений МЧС по Атырауской области и ГПР «Акжайык».