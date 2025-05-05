Пловец Адильбек Мусин завоевал «золото» на турнире в Афинах
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Во второй день соревнований турнира Acropolis Swim Open 2025, который проходит в Греции, спортсмен из Астаны Адильбек Мусин завоевал золотую медаль в плавании на дистанцию 100 метров баттерфляем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата
Напомним, в первый день соревнований Адильбек Мусин завоевал серебряную медаль в плавании на дистанции 50 метров баттерфляем.
В соревнованиях принимают участие около 680 спортсменов из 8 стран. Турнир завершится 5 мая.