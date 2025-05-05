Во второй день соревнований турнира Acropolis Swim Open 2025, который проходит в Греции, спортсмен из Астаны Адильбек Мусин завоевал золотую медаль в плавании на дистанцию 100 метров баттерфляем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата