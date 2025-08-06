Это связано с размыванием береговых линий, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: А.Аманжолова

Пляжи в разных регионах мира сталкиваются с угрозой существованию из-за эрозии береговой линии, которую сложно остановить в связи с вымыванием песка. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

"От Майами до Барселоны и Золотого Побережья Австралии власти пытаются понять, как спасти береговые линии от размывания в грядущие годы. Часть эрозии происходит по естественным причинам. Ситуацию усугубляют штормы, сильные приливы и рост уровня моря из-за антропогенного глобального потепления, которое приводит к таянию ледников", - отмечает издание.

Для восстановления береговой линии искусственно завозится песок. Он служит естественной защитой от затоплений. Однако цена песка растет, а предложение сокращается из-за высокого спроса в сфере строительства и других отраслях.

В американском Роданте 11 домов рухнули в океан из-за эрозии берега с 2020 года. Местные власти считают, что на восстановление пляжей потребуется более $40 млн - таких средств у города нет.

Береговая линия Барселоны в год теряет 30 тыс. куб. м песка, что равно объему 12 олимпийских бассейнов, указывает газета. Несмотря на меры по защите от эрозии, некоторые пляжи могут "окончательно исчезнуть", пишет издание.